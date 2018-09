Wie das Staatstheater Nürnberg unter neuer Leitung begeistert

Puh, Ionesco also. Was für ein Brocken. Man kann sich wahrlich Leichteres aussuchen, um als Schauspieldirektor an neuem Haus den Stein ins Rollen zu bringen. Und allein was die Öffentlichkeit derzeit an absurdem Theater auf der Bühne der Weltpolitik geboten bekommt, stellt Ionescos Aberwitz so restlos in den Schatten, dass man sich vorab schon ein wenig wunderte, wieso sich Jan Philipp Glogers Phantasie ausgerechnet an diesem Dramatiker entzündet hat.

Aber gerade das reizt ihn erklärtermaßen: Wie sich das absurde Theater zu unserer immer absurder erscheinenden Welt verhält. Dazu hat Gloger zunächst „Die kahle Sängerin“ in eine moderne Wohnzimmerlandschaft wie aus dem Segmüller-Katalog verpflanzt. Mr. und Mrs. Smith, die hier Schmidt heißen, bekommen Besuch von den Martins, zu denen sie erst sagen, das sei jetzt aber eine Überraschung, um im nächsten Satz zu erklären: Sie hätten vier Stunden auf sie gewartet.

Fast schon Loriot-artig

Ionescos Figuren reden viel derlei ungereimtes Zeug, wenn sie nicht gerade Phrasen dreschen oder Worthülsen wälzen. Im sich nur allmählich ins überspannte steigernden Alltagston, den Gloger seinem Ensemble verordnet hat und im neu-bürgerlichen Interieur zwischen Couchgarnitur, Zimmerpflanzen und Kunstdrucken an den Wänden, entfaltet der Text eine höchst ersprießliche, beinahe schon Loriot-artige Komik. So weit, so vergnüglich.

Doch bei allem Sinn für Humor: Jan Philipp Gloger will mehr. Er hat auch absurde Aussagen von Zeitgenossen wie Donald Trump in die Aufführung montiert, etwa dessen Behauptung, der Klimawandel sei nur eine Erfindung der Chinesen, um die US-Wirtschaft zu torpedieren. Dabei ist interessant, dass im Gegenwartssetting von Glogers Inszenierung Ionescos Skurilitäten plötzlich gar nicht mehr wie Harmlosigkeiten erscheinen, die unsere heutige Realität meilenweit überholt hat. Eher wirkt es so, als hätte der Autor diesen Irrsinn vorweggenommen.