Wie das Rodeo-Festival beweist, dass Münchens Freie Szene blüht

Jede Berührung, jeder Kontakt beginnt mit dem Eingeständnis der Distanz zwischen zwei Körpern. Und mit dem Vorsatz, diese Distanz zu überwinden. In der Aufführung von „Fucking Disabled“ geben Regisseur David von Westphalen und seine vier Performer – zwei davon mit Behinderung – dem Publikum die Gelegenheit, nein den Auftrag genau dazu: den Blick auf die Fremdheit von behinderten Körpern auszuhalten und dadurch zu überwinden.

Nur zum Teil geht es an diesem Abend um Sexualität von Behinderten. Natürlich, wenn sich der ungewöhnlich geformte Leib von Lucy Wilke an den trainierten Körper des Tänzers Paweł Duduś schmiegt oder sich die Sexbegleiterin Deva Bhusha lasziv vor dem spastischen Danijel Sesar entkleidet, kommen sich in der langsamen Szenenfolge erst einmal die Körper auf der Bühne nahe. Im Blick darauf begegnet der Zuschauer aber vor allem auch sich selbst: Seinen Kategorien von normal und nicht-normal, schön und hässlich, seiner Scham oder seinem Begehren.

Auf der Suche nach etwas Neuem

„Fucking Disabled“ ist eine erotische Begegnung aller im Raum und nicht für alle gleichermaßen auszuhalten. Aber gerade deshalb eine der sieben Produktionen, die Festivalleiterin Sarah Israel für „Rodeo“ ausgewählt hat. Streitbar, aber neben den inzwischen auch auf den großen Sprechtheaterbühnen angekommenen Ästhetiken der Freien Szene, eben auch auf der Suche nach etwas Neuem. Denn Konzept von Israel und ihres Teams war es:

"...Produktionen zu nehmen, die meiner Meinung nach noch stärker versuchen, sich an einer ästhetischen neuen Sprache irgendwie... also irgendwas zu versuchen, zu formulieren, sei es ästhetisch sei es thematisch. Fucking Disabled, würde ich sagen, ist ein Versuch, sich der Fragestellung Behinderte und Sex, Sex und Behinderte, wie ist das eigentlich, sich dem zu widmen, und da wird nicht die klassische Sprechtheaterästhetik dafür gewählt, das ist irgendeine Zwischenform gefunden, die man auch weiter diskutiert..."

Auch „Empathy“ der kanadischen Tänzerin und Choreographin Jasmin Ellis bewegt sich zwischen üblichen Kategorien. Die Aufführung ist energetische Choreographie ebenso wie spielerische Improvisation und intimes Konzert. Auf einer von Fäden durchspannten, weiß strahlenden Bühne erzeugen vier Tänzer und drei Musiker Beats, lassen sich fallen und fangen sich auf, lachen sich aus oder singen sich etwas vor. Eine Gruppe, die Einfühlung, Vertrauen und das Miteinander gleichermaßen erprobt wie auf den Prüfstand stellt.

Zwischen Science-Fiction und historischer Chronik

Poetisch, melancholisch, dann wieder lakonisch ist die Atmosphäre der Welt von „Mondo“ der Münchner Gruppe „Rohtheater“. Mit Videos aus dem Netz, Liveprojektionen von historischem und aktuellem Bildmaterial, Pianomusik und zeitkritischen Texteinspielungen erzählt die Gruppe eine Geschichte zwischen Science Fiction und historischer Chronik: Eine außerirdische Gesellschaft, die mittelalterlich strukturiert ist und mit Totalitarismus und Bürgerkrieg kämpft, wird Ziel einer Expedition und Spiegel unserer Gegenwart.

Die drei Tüftler des Rohtheaters passen mit ihrer Lust am Vorgefundenen und am Provisorischen zum Ansatz von Rodeo, Experiment vor Versiertheit zu bevorzugen. Deshalb auch in diesem Jahr wieder drei „Bloom ups“ im Programm, also zum Teil erstmalige Kooperationen von Münchner Theaterschaffenden mit internationalen Kollegen, die beim Festival Arbeitsstände zeigen.

Vielfältiges und qualitatives Programm

Bereits überraschend ausgereift das technisch-meditative Arrangement „Rilkes Gottessonett“ von Berkan Karpat und dem Inder Raoul Amaar Abbas. Voller inhaltlichem Potential „New Manliness“, eine Recherche von The Agency und japanischen Kollegen über neue Männlichkeit und ihre subversive Kraft. Wo manches Projekt im Beiprogramm von Rodeo sich dramaturgisch verzettelt, lässt die Vielfalt und Qualität des Kernprogramms bestehend aus Produktionen und Bloom ups keine Zweifel daran, dass in der freien Münchner Theaterszene viel blüht. Und hoffentlich auch weiter wachsen kann.