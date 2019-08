Wie das Literaturarchiv Monacensia mit Nachlässen umgeht

Im Spätsommer 1929 ist der englische Schriftsteller D.H. Lawrence am Tegernsee zu Gast bei Max Mohr. Lawrence soll dort seine Tuberkulose auskurieren. Sein Zustand bessert sich, zumindest vorläufig. Ein halbes Jahr später erliegt Lawrence dann allerdings seiner Krankheit. Max Mohr war ebenfalls Schriftsteller, aber auch Arzt. In seinem Nachlass finden sich etliche Briefe von Lawrence an ihn, sowie einige Postkarten: Die hat nun die Monacensia, das Literaturarchiv der Stadt München, erworben. Christoph Leibold sprach mit Monacensia-Chefin Anke Büttner und dem leitenden Archivar Frank Schmitter.

Christoph Leibold: Lassen Sie uns mit Max Mohr beginnen. Die Monacensia hat einen Sammlungs-Schwerpunkt zu ihm, aber in der Öffentlichkeit ist er wenig bekannt. Diese Kombination "Arzt und Schriftsteller" kommt ja öfter mal vor. Wir denken an Gottfried Benn oder Alfred Döblin. Ärzte und Autoren haben oft eins gemeinsam: Sie sind Diagnostiker. Die einen untersuchen den Zustand einzelner Menschen, die anderen den der Menschheit. Ist das auch eine Qualität von Max Mohr?

Anke Büttner: Ich glaube Max Mohr hat sich tatsächlich sehr intensiv mit der Welt und mit der Gesellschaft, auch mit deren Befindlichkeit, auseinandergesetzt. Wir hatten kürzlich ein Gespräch mit Nicolas Humbert, seinem Enkel, der uns den Nachlass anvertraut hat. Er hat betont, dass es beide Schriftsteller – Lawrence wie auch Max Moor – verbindet, dass sie sich sehr mit der Zeit auseinandergesetzt haben, vielleicht auch diagnostisch. Sie haben sich auseinandergesetzt mit dem menschlichen Körper, mit der Freiheit, auch mit sexueller Freiheit und Emanzipation. Und Max Mohr hat ja auch in seinen Büchern wie "Frau ohne Reue" und "Venus in den Fischen" immer wieder die Medizin mit ins Spiel gebracht.