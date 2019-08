Wie Computerspiele Gemeinschaft erzeugen können

Mit seiner sehr globalen Einschätzung, dass Spiele, weil sie weltweit vermarktet werden, auch weltweit Werte vermitteln, trat Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats, beim Gamescom Congress auf, in der Podiumsdiskussion "Spielen versetzt Berge –die Integrationskraft von Games": "Nehmen Sie nur als Beispiel so ein Simulationsprogramm wie "Anno" – eines der wichtigsten in Deutschland entwickelten Spiele. Wenn Sie dort die Bevölkerung positiv stimmen wollen, dann müssen sie eine Kirche bauen. Eigentlich eine verrückte Idee, wenn man sich das vorstellt, in einem so entchristianisierten Land wie Deutschland kommen die Entwickler zuallererst auf die Idee, dass man eigentlich zur positiven Stimmung in der Bevölkerung eine Kirche braucht, mitten im Dorf. Und das ist natürlich auch eine Wertsetzung. Das heißt, damit wird ein Wert gesetzt, der natürlich dann auch bei den Menschen, die dieses Spiel spielen, eindringen wird und deshalb auch Wirkung zeigen wird."

Welche "Werte" setzen Kriegsspiele

"Anno" erlaubt allerdings auch, die Bevölkerung mit Bau eines Gasthauses friedlicher zu stimmen. Welcher Wert hier dann transportiert würde? Es gibt nämlich durchaus Zweifel, ob Kirchen, Gasthäuser oder andere kulturelle Details für die Spielenden tatsächlich mehr als optische Staffage sind.

Gleichzeitig kann die "Wertsetzung" auch schädlich wirken, wenn in Erzählung und Gestaltung negative Stereotype genutzt werden. Dies geschieht besonders häufig in Kriegsspielen. Aiman Mayzek, Vorsitzender des Zentralrats der Muslime in Deutschland hat eine oft genutzte Aufstellung beobachtet: "Der mutmaßliche Muslim ist der Terrorist, der Böse, der zu eliminieren ist. Und diese stereotype Darstellung wird selten hinterfragt."