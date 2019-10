Wie Christen aus Madagaskar in Dachau ihr Heimweh bekämpfen

Anfangs hilft ein Bibelkreis jungen Madegassen im Wohnzimmer von Hanta Sauerer in Dachau, Trost in einer Umgebung zu finden, die sich für sie oft fremd anfühlt. Hanta ist Madegassin und ihre Schützlinge nennen sie bis heute liebevoll "Tutu", Tante.

Das Miteinander bei Hanta vertreibt Heimweh und die jungen Menschen merken, dass ein Gottesdienst in der Muttersprache stark macht. Deshalb beschließen Hanta, die aus Madagaskar stammenden Germanistin Saholy Barnsteiner und andere, 2007 eine Gemeinde zu gründen. Saholy erinnert sich: "Klar hatten wir Heimweh, aller Anfang ist schwer. Es war gut, dass man auch Landsleute kennengelernt hat und dann kamen wir zu diesem Entschluss, dass wir diese Gemeinde zusammen gründen und ja, das macht einfach Spaß!" Die Madegassen sind in ihrer Heimat schon jeden Sonntag in die Kirche gegangen, das hat ihnen hier gefehlt. "Dieses Ritual, diesen Glauben, den wir in Madagaskar gelebt haben, das wollen wir hier weiter beibehalten", sagt Hanta.

Pfarrer aus Wuppertal kommt extra nach Dachau

Die Gemeindemitglieder sind zum größten Teil in Süddeutschland lebende Madegassen. Die meisten sind evangelische Christen, doch die Gemeinde ist überkonfessionell. Inzwischen kümmert sich auch der aus Madagaskar stammende Pfarrer Randrianirina Valisoa um die Gemeinde. Alle vier Wochen kommt er aus Wuppertal nach Dachau, um in madegassischer Sprache zu predigen. Etwa die Hälfte der Einwohner von Madagaskar sind entweder katholische oder evangelische Christen. Madegassen gelten als sehr gläubig.

Zur Gottesdienstvorbereitung gehört auch das Kochen. Über 50 Madegassen kommen regelmäßig jeden vierten Sonntag zum Beten und Singen nach Dachau. Nach dem Gottesdienst, der übrigens im Pfarrheim der Katholischen Kirche Mariä Himmelfahrt stattfindet, essen sie noch zusammen all die Köstlichkeiten aus ihrer Heimat, die sie tags zuvor zubereitet haben. Dann weht ein Hauch von Madagaskar durch Dachau.

Mehr über die "Evangelisch-madegassische Gemeinde" erfahren Sie in STATIONEN am 30. Oktober um 19 Uhr im BR Fernsehen und in der BR Mediathek.