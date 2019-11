Wie China gegen die Uiguren vorgeht

Gülzyra Taschmamat ist davongekommen, der Zwangsmaschine entronnen. Seit neun Jahren lebt sie in München. Aber was heißt das schon, wenn man nicht weiß, wie es den Eltern und dem Bruder geht und die Schwester in einem Umerziehungslager verschwunden ist: "Sie müssen in einem sehr kleinen Zimmer schlafen, bekommen nur wenig Schlaf. Und sie haben kein Essen bekommen. Sie wird geschlagen und sie nimmt jede Woche einmal eine Spritze, sie bekommt überhaupt keine Periode mehr. Und sie müssen nackt vor die Polizisten treten, das war ein sehr schlechtes Gefühl für mich, und ich denke immer an meine Schwester, ob sie sich schlecht fühlt oder welche psychologischen Probleme sie hat, weil sie in diesem Lager sicher welche hat."

Kinder müssen Chinesisch lernen

Immer wenn Gülzyra Taschmamat von ihrer Schwester erzählt, ist es so, als schiebe sich ihre Heimat Xinjiang im äußersten Westen der Volksrepublik China wie ein böser Traum vor die Wirklichkeit. Bis 2010 hat die 33-Jährige Informatikerin in der mittelgroßen uigurischen Stadt Gulja nahe der kasachischen Grenze gelebt: "Ich habe immer das Gefühl, ich bin immer zweite Klasse, auf der Bank oder in der Post. Und die Kinder müssen in Kinderlager, da gibt es Kinder von sechs Monaten bis sechs Jahren, sie müssen Chinesisch lernen, chinesische Kleidung tragen und manchmal auch Schwein essen, das bedeutet für uns sehr großen Druck."

Die Uiguren sind eine muslimische Minderheit in China, ein Turkvolk mit eigener Sprache und Schrift und einer großen Kulturtradition, die bis heute hochgehalten wird. Nach Lesart der Chinesen wurde die Provinz Xinjiang von den Sowjets befreit, der Name bedeutet denn auch nüchtern-sachlich einfach nur "Neues Grenzgebiet". Nach Lesart der Uiguren wurde Ost-Turkistan, wie sie ihre Heimat nennen, okkupiert. Die Region stand wechselweise unter sowjetischem und chinesischem Einfluss, und war zweimal unabhängig, 1933 bis 1934, und 1944 bis 1949 bis zum Einmarsch der chinesischen Volksarmee. Die Sowjets allerdings hatten die Freiheitskämpfer und Rebellen in der Zweiten Republik Ostturkestan allerdings tatkräftig unterstützt.

Zynische Degradierung der Kultur

Viele Uiguren wünschen sich bis heute einen unabhängigen Staat und dagegen geht China mit brutaler Härte vor: "Seit drei Jahren ist es für uns Uiguren sehr schlecht geworden. Wir dürfen nicht unsere Muttersprache sprechen, nicht traditionelle Kleidung tragen und auch nicht tanzen. Viele Han-Chinesen tanzen unsere traditionellen Tänze, sie haben auch eine Tanzgruppe, sie haben auch unsere Musik gelernt und sie tanzen jetzt unsere Sachen und die Uiguren sind im Lager festgehalten."