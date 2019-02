Wie Cartoonist Papan mit Humor der Welt begegnet

Zwei Männer stehen in einer Wohnung am Fenster, unterhalten sich und beobachten draußen eine Frau, die joggt. Der eine sagt zum anderen: "Ich und joggen? Ich bin doch nicht bescheuert, das macht meine Frau für mich." Das leidige Thema Mann und Frau birgt reichlich Konfliktpotential. Oder, um es mit den Worten von papan zu sagen: Gibt es ergiebigere Krisen als die von Mann und Frau? Wer könnte bei dieser Erkenntnis also besser über Beziehungskrisen philosophieren und sie zeichnen als der Münchner Cartoonist Papan.

Cartoons als Therapie

Mit Knubbelnase, großen Kulleraugen und festen Beinchen stehen die Figuren von Papan im Leben, anatomisch nicht hundertprozentig korrekt dargestellt, aber dieses Unperfekte macht sie auch so liebenswürdig und glaubhaft, betont Sandra Spiegler, Mitarbeiterin im Olaf Gulbransson Museum. Papans Zeichnungen bietet Auswege aus so mancher Misere, auch der zwischen Mann und Frau: Trennung, ja klar, die Flucht in den Alkohol, das geht auch, oder man tötet seinen Lebensabschnitts-Leidensgenossen! Einfach alles eine Frage des Humors, sofern man Humor hat, meint Papan: "Humor schafft Abstand zu den Gegebenheiten, zu Katastrophen, zu Kriegen. Man macht sich darüber lustig, um Abstand zu gewinnen. Und wenn ich Männer und Frauen zeichne in bestimmten Situationen, sind das auch Situationen, in denen ich selbst war, in denen ich mich mit meiner Freundin z.B. bis auf‘s Blut gestritten habe. Wenn ich mich dann hingesetzt und gezeichnet habe, habe ich Abstand gewonnen und es ging mir besser. Es ist ein bisschen wie Therapie."