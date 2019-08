Wie Berkan Karpat in Regensburg den Koran zum Klingen bringt

"Iqra"– lautet das erste Wort der ersten Sure des Korans. Es bedeutet so viel wie: "Rezitiere!" Oder: "Lies vor!" Wichtiger als die Suren still für sich zu lesen, ist es für Muslime, sie zu hören. Das Regensburger donumenta ART Lab Gleis 1 präsentiert ab heute eine Arbeit von Berkan Karpat, die den Koran zum Klingen bringt. Die raumgreifende Licht- und Klanginstallation heißt wie die erste Sure: "Iqra". Christoph Leibold hat mit dem Münchner Performer und Künstler darüber gesprochen.

Christoph Leibold: Wie klingt der Koran für Sie ganz persönlich?

Berkan Karpat: Der Koran klingt für mich persönlich wunderschön und tief ergreifend. Es ist ein mich in allen Phasen berührendes Werk. Es kann mich manchmal so tief erschüttern, dass ich in Tränen ausbreche. Und manchmal ist es auch ein Schmunzeln, das erzeugt wirkt. Es ist ein vielfältiges und emotionales Moment.

Nun geht es in Ihrer Arbeit aber nicht nur darum, den Koran zu hören, sondern ihn auch zu spüren. Wie funktioniert das?

Es ist so, dass eine Feldstärkenmessung angestrebt wird. Das heißt: In einer Flüssigkeit werden die Sure 96, die mit "Iqra" beginnt, also "Trage vor!", und die letzte Sure 114 in zwei verschiedenen Behältern eingeschlossen, die mit Wasser gefüllt sind. Diese Feldstärkemessung ist eine physikalische Messung…

…aber Moment! Wie sperrt man eine Sure oder einen Text in den Kammern ein?

Es handelt sich um ein Plastikgefäß, einen Kubus, der mit Wasser gefüllt ist, mit zwei getrennten Kammern. Und darin ist, sozusagen auf Folie gedruckt, eine Miniaturausführung vom Koran, der 1924 so gedruckt worden ist. Das ist quasi der Inhalt dieser zwei Kammern.