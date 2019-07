Wie bayerische Städte Zweckentfremdung von Wohnungen bekämpfen

Seitdem die Wohnungsnot in Deutschland bundesweit in die Top-Themen der Medien aufgenommen wurde, kommt in den bayerischen Ballungsräumen vieles in Bewegung, was lange Zeit von der Politik blockiert wurde. Der Bayerische Rundfunk widmet dem Thema Wohnungsnot unter dem Motto "Luxus 4 Wände - Wohnen in der Zukunft" einen BR Thementag.

München als Vorreiter

In München ist man aktuell am weitesten mit entsprechenden Maßnahmen gegen den Wohnraum-Missbrauch voran geschritten. Hier wurde bereits 2015 eine sogenannte „Zweckentfremdungssatzung“ verabschiedet. Damit kann die Stadt tatsächlich bei Missbrauch eingreifen. Allerdings haben die Ermittler im Sozialreferat aufgrund von Personalmangel kaum die Möglichkeit, Zweckentfremdung aufzuspüren. Sie folgen meist Hinweisen von Bürgern und Aktivisten aus der Mieterschutz-Szene.

Neue Wege in Nürnberg

In Nürnberg gab es bereits eine „Zweckentfremdungsklausel“, die ausgerechnet auf Betreiben der SPD wieder zurückgenommen wurde. Vor kurzem hat der Stadtrat nun erneut eine neue solche Klausel beschlossen. Seither wurde im Wirtschaftsreferat im „Stab Wohnen“ mehr Personal eingestellt. Mehr ist jedoch bisher noch nicht passiert. So wie in München sollen auch in Nürnberg möglichst bald Ermittler durch die Stadt gehen und zweckentfremdete Wohnungen aufspüren.