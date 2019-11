Wie aus Marc Biefang Bundeswehroffizierin Anastasia wurde

Das Interessante finde ich, dass diese Frau Christiane Meiners sich analog zum Terminator als "Terminatrix (TX)" bezeichnet, also als eine weibliche Killermaschine. Wir alle erinnern uns an die Diskussion um die Verwendung von Kurt Tucholskys Satz "Soldaten sind Mörder". Hier nennt sich eine Soldatin aus freien Stücken Terminatrix. Das wirft sämtliche Geschlechterklischees über den Haufen.

Nun, ich glaube, der Zusammenhang dieser Wortfindung ist einfach der: Christiane hat die ersten Kampfeinsätze der deutschen Bundeswehr damals in Jugoslawien geflogen. Ihre Mission war es, feindliche Radarstellungen auszuschalten, was sie dann auch getan hat. Was ich aber viel wichtiger finde und worauf ich hinweisen will, ist Anastasias Satz im Film: 'Stell dir vor, es ist Frieden, und keiner macht mit'. Es geht doch darum, sich dem Frieden zu widmen. Und das sieht sie auch so, als ich sie gefragt habe, wie sie umgeht mit ihrem Kriegseinsatz in Afghanistan. Sie sagte: Stell dir vor, es ist Frieden und keiner geht hin. Was ist denn Frieden? Frieden ist der Zustand der allgemeinen Gerechtigkeit, und wir sollten als Menschheit doch alle Energie darauf verwenden, uns dem Frieden zu widmen. Dann werden vielleicht auch die Soldaten und Soldatinnen und die Bundeswehr obsolet. Aber ich glaube, davon sind wir noch ein Stück weit entfernt.

Nun gilt die Bundeswehr als testosteronschwangerer Haufen. Wie reagierte denn das brandenburgische Bataillon auf seinen neuen transsexuellen Kommandeur, der seine Geschlechtsumwandlung zu Hause mit einer "Schwanz-ab-Party" feierte?

Kommandeurin, meinen Sie sicher. Es gab am Anfang extreme Vorbehalte. Das hat auch damit zu tun, dass es sehr viele Hass-Kommentare in den sozialen Medien gab und viele aus dem Bataillon sicher auch vorher keine oder wenig Berührungspunkte mit queeren Menschen, speziell auch mit Transgender-Menschen hatten. Alles, was man nicht kennt, ist erst mal so wie in der Geschichte von Rumpelstilzchen unheimlich und mit Vorurteilen behaftet. Nachdem die Leute aus dem Bataillon Anastasia kennengelernt haben, auch dann plötzlich den Menschen gesehen haben und nicht nur die Trans-Frau, hat sich dieses Bild auch komplett gewandelt. Das konnte ich im Laufe der Dreharbeiten auch wirklich feststellen und habe das auch gespürt.

Ihr Film endet damit, dass Anastasia Biefang nach Afghanistan zu einem sechsmonatigen Kampf-Einsatz aufbricht und kurz vor der Abreise noch ihre Lebensgefährtin Samanta Sokolowski heiratet. Was macht Anastasia heute?

Anastasia ist heute Kommandeurin des Informationstechnik-Bataillons 381 in Storkow und geht ganz normal ihrer Arbeit nach.