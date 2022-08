Wie aus einem Bestseller ein Rührstück fürs Kino wurde ...

Schön hindrapiert liegt die Leiche auf dem matschigen Boden. Der junge Chase Andrews ist aus einer Höhe von 20 Metern durch die offene Luke eines Beobachtungsturms gestürzt. Unfall oder Mord?

Das rechte Bein ragt ins sumpfige Wasser, die helle Hose ist dreckverschmiert. Ein Polizist beugt sich über den leblosen Körper.

So beginnt diese Verfilmung durch Regisseurin Olivia Newman – nicht anders als der gleichnamige Bestsellerroman, der als Vorlage diente. Was folgt, ist halb Justizdrama, halb Vorgeschichte, erzählt in Rückblenden.

Was gleich auffällt: Licht sind die Bilder, von der Sonne durchtränkt. Das Marschland und die Sümpfe des an den Atlantik grenzenden Great Dismal Swamp in North Carolina setzt Regisseurin Olivia Newman schwärmerisch ins Bild, fast ein bisschen so, als sei sie von der Tourismusbehörde für einen Marketingfilm beauftragt worden. Trotz Mordverdacht und Leiche zeigt sie eine Idylle – mit vielen hinreißenden Bäumen, vor allem den Sumpfzypressen, von denen die märchenhaften Schleier des spanischen Mooses hier alles andere als unheimlich herabhängen. Das, was mysteriös, dunkel, geheimnisvoll, gefährlich oder faulig erscheinen könnte, wird ausgespart.

Eine junge Außenseiterin als Mordverdächtige

Die Kamera ist ganz bei der hübschen Kya, die aus Eifersucht den Mord an dem beliebten Chase Andrews begangen haben soll. Das Schicksal meint es nicht gut mit ihr, der jungen Frau, die in dem nahen Städtchen Barkley Cove als Außenseiterin gilt. Ein wildes Wesen sei sie, so wird gemunkelt.

Vor langer Zeit ist die im Marschland lebende Familie vor dem prügelnden Vater geflüchtet, zuerst die Mutter, dann alle Geschwister. Nur Kya bleibt, bis schließlich auch der Vater verschwindet – und das Mädchen allein aufwächst, isoliert und selbstbestimmt. Von 1953 bis ins Jahr 1969 spannt sich die Geschichte. Kya wird schließlich zum Objekt der Begierde, dem die in gesellschaftlichen Konventionen gefangenen Burschen der Stadt nachstellen.