Wie Aref Hamza seine Geschichte in Verse bringt

Hamza arbeitete mit Muslimen, Jesiden, Christen und Juden, er akzeptierte, als Kurde, keine Grenzen. Er hatte in Aleppo Jura studiert, lebte in al-Hasaka im Nordosten des Landes als Menschenrechtsanwalt und schrieb, Gedichte und Essays, auf Arabisch, denn seine Muttersprache Kurdisch ist verboten. Sein Buch über Folter in Assads Gefängnissen erschien im Libanon. Nun, im norddeutschen Exil dichtet er ein Epitaph für die Flüchtlinge im Mittelmeer, verbindet das Leben hier und dort und halbiert den Mond. Aref Hamzas Gedichte sind poetische Protokolle des Alltags, Bilder von Erlebtem, genau beobachtet, langsam und vorsichtig abgetastet.

"Ich lese immer langsamer"

Tragisch, traurig, voller Wärme, aber unpathetisch und mit leisem Humor, wenn Aref Hamza Gegensätze, verbindet, Bajonette und Fliegen, Kinderspiel im Panzer oder Krieg und Zahnschmerz, wie im Titelgedicht "Du bist nicht allein". Oder: das süße Warten auf die Freiheit. Hier in Deutschland, sagt , der in einer Buchhandlung arbeitet und Deutsch lernt, hier finde er neue Wörter, neue Geschichten, eine andere Art von Einsamkeit und Exil.

Wer wissen möchte, was in einem Geflüchteten wie ihm vor sich geht, wie er seine deutsche Umgebung sieht, der lese seine Gedichte, zweisprachig, im samtgrünen Einband: "Und immer lese ich langsamer, ich esse die Worte, wenn ich lese", erzählt Hamza. "Ich bin auch meiner Gedichte Leser und mache diesen Weg in die Gedichte. Und ich bin ein Kritiker meiner Gedichte. Ich denke immer an die Leser, die Leserin. Wie finden sie das?"

Heute, am 22. November, liest Aref Hamza im Club Ampere im Muffatwerk (Zellstraße 4 in München) im Rahmen des Literaturfests München ab 20.00 Uhr. Sandra Hetzl wird die Übersetzungen lesen. Am Sonntag, dem 25. November, ist Hamza um 12.30 Uhr auf Bayern 2 in der Sendung "radioTexte" zu Gast.

Verpassen war gestern, der BR Kultur-Newsletter ist heute: Einmal die Woche mit Kultur-Sendungen und -Podcasts, aktuellen Debatten und großen Kulturdokumentationen. Hier geht's zur Anmeldung!