Wie 1937: Führt Russland Stalins "Sabotage"-Paragraf wieder ein?

Kirill Kabanow, der Vorsitzende des russischen Nationalen Antikorruptionskomitees, ist nach eigener Aussage ziemlich sauer auf "Beamte, die ihre Pflichten halbherzig erfüllen, was zu einer Verringerung der Verteidigungsfähigkeit des Landes" führe, außerdem "negative Auswirkungen auf die heimische Industrie und Finanzmärkte" habe, sowie die staatliche Ordnung störe. Gleichzeitig könnten die Betreffenden bisher "nicht haftbar gemacht werden, sofern kein direkter materieller Schaden" vorliege.

"Verbrechen ohne Strafe" beklagt

Weil zum Beispiel wegen "ineffizienter" öffentlicher Maßnahmen wichtige Bestandteile fehlten, die bisher importiert worden seien, habe die russische Verteidigungsindustrie die Fähigkeit verloren, strategische Waffen herzustellen, was "direkten Einfluss" auf die Kriegslage habe: "Personen, die für die Durchführung bestimmter Aufgaben verantwortlich sind, haben keinen Diebstahl und Amtsmissbrauch begangen, aber ihre führende Position hat der Verteidigungsfähigkeit des Landes erheblichen Schaden zugefügt."

Folglich handle es sich um ein " Verbrechen ohne Strafe". Damit sich das ändert, will Kabanow Anleihen bei Stalin nehmen. Der berief sich bei den von ihm befohlenen Schauprozessen gegen innerparteiliche Gegner und andere echte und vermeintliche Dissidenten auf den Artikel 58 des damaligen Strafgesetzbuches.

Stalin verordnete "Gesellschaftliche Schutzmaßnahmen"

In der ursprünglichen Fassung von 1927 hieß es dort: "Die Untergrabung der staatlichen Industrie, des Verkehrs, des Handels, des Geldumlaufs oder des Kreditwesens, sowie der Zusammenarbeit, begangen zu konterrevolutionären Zwecken durch zweckentsprechende Inanspruchnahme staatlicher Einrichtungen und Betriebe oder durch Widerstand gegen ihre normalen Aktivitäten, sowie die Nutzung staatlicher Institutionen und Unternehmen oder die Ablehnung ihrer Aktivitäten, die im Interesse ehemaliger Eigentümer oder interessierter kapitalistischer Organisationen begangen werden, ziehen die festgelegten gesellschaftlichen Schutzmaßnahmen nach sich."

Darunter wurden ausdrücklich " Hinrichtung oder Beschlagnahme von Eigentum und Entzug der Staatsbürgerschaft der Unionsrepublik und damit der Staatsbürgerschaft der UdSSR und Ausweisung aus den Grenzen der UdSSR für immer" verstanden. Selbstverständlich waren auch Arbeitslager-Haftstrafen möglich, die häufig nachträglich verlängert wurden.

Inbegriff des "Großen Terrors" von 1937

Weil auch jetzt wieder viele Bürger mit "nachlässigen Beamten" unzufrieden seien, so Kabanow in einem Brief an den Vorsitzenden des Ausschusses für Verfassungsgesetzgebung und Staatsaufbau im russischen Föderationsrat, Andrei Klischa, müsse über die Wiedereinführung des Paragrafen nachgedacht werden, um "Sabotage" angemessen ahnden zu können. "Der Vorschlag verdient zumindest eine ernsthafte Diskussion“, schrieb Klischa daraufhin offenbar angetan in seinem Telegram-Kanal: "Das hat eine gewisse Logik. Wenn man sich die 'Erfolge' unserer Abteilungen in der Importsubstitution und anderen Bereichen ansieht, würde ich das sehr begrüßen, dass ein Artikel über Sabotage ins Strafgesetzbuch zurückkommt, das ist richtig." Später legte Klischa im Radio-Interview nach, im Herbst werde darüber "sachlich" zu reden sein.

"Alle neuen Ideen, die in letzter Zeit auf diesem Gebiet aufgetaucht sind, sind die noch nicht ganz vergessenen alten", kommentierte die Zeitung "Moskowski Komsomolez" diese Bemerkungen entgeistert. In Russland ist der Artikel 58 Inbegriff des "Großen Terrors" in den Jahren 1937 und 1938. Nach offiziellen Angaben wurden während dieser Zeit der Schauprozesse und "Säuberungen" mehr als 3,7 Millionen Menschen aufgrund des Artikels verurteilt. Mehr als 642.000 von ihnen wurden zum Tode verurteilt.

Flugzeugbauer Tupolew war auch betroffen

Eines der aufsehenerregendsten Verfahren nach Artikel 58 war der Fall des berühmten Flugzeugkonstrukteurs Andrei Tupolew. Er wurde 1937 nach einem fehlgeschlagenen Rekordversuch verhaftet. Laut Anklageschrift leitete er "eine antisowjetische Zerstörungsorganisation in der Luftfahrtindustrie, führte Sabotage im Flugzeugbau durch und war als Spion zugunsten Frankreichs tätig". Der Prozess in Abwesenheit des inhaftierten Tupolew und seinen Mitarbeitern fand im Mai 1940 statt, er wurde zu 15 Jahren Lagerhaft verurteilt. Im Juli 1941 wurde er vorzeitig entlassen und erst 1955 vollständig rehabilitiert.

Übrigens verkündete Klischa auch eine Neufassung der Bestimmungen gegen "Folter" von Gefangenen. Das Gesetz sehe Ausnahmen vor, wenn die "Zufügung körperlichen oder seelischen Leidens nur durch rechtmäßige Handlungen eines Amtsträgers oder einer anderen Person" entstünden oder mit solchen Handlungen zwangsläufig verbunden seien. Das könne auch die Fixierung eines Täters während seiner Festnahme beinhalten, wenn ein solcher Täter sich weigere, sich freiwillig zu ergeben oder sich widersetze. Das Gesetz habe nun eine "klare und gut definierte Beschreibung von [verbotener] Folter", so Klischa.