Widerstand gegen Xavier Naidoo-Konzert in Regensburg wächst

In Regensburg wächst der Widerstand gegen ein für nächstes Jahr geplantes Konzert des Sängers Xavier Naidoo. Jetzt verlangt auch der Stadtjugendring eine Absage des bei den Thurn und Taxis Schlossfestspielen angesetzten Auftritts. "Wer Corona leugnet und Verschwörungstheorien verbreitet, sollte keine Bühne in unserer Stadt erhalten", sagt Anna Gmeiner, Vorstandsmitglied im Stadtjugendring. Zuvor hatte bereits Regensburgs Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD) dafür plädiert, dass Naidoo ausgeladen wird.

Flüchtlinge mit Wölfen verglichen

Naidoo hatte in der Vergangenheit mit seinen Äußerungen wiederholt für Anstoß gesorgt. In diesem Jahr hatte er in selbst gefilmten Videos Flüchtlinge mit Wölfen verglichen und die Corona-Pandemie geleugnet. Der Veranstalter der Thurn und Taxis Schlossfestspiele, der Regensburger Konzertmanager Reinhard Söll, lehnt eine Absage bislang ab.

Von DSDS-Jury ausgeschlossen

Auf der Homepage der Schlossfestspiele heißt es über Naidoo, den Sänger mit "einzigartigen Karriere", der "enorme Popularität" genieße, unter anderem: "2020 geht er – bereits im zweiten Jahr bei Deutschland sucht den Superstar (DSDS) auf Talentsuche." Was der Veranstalter der Schlossfestspiele nicht erwähnt: Bei "Deutschland sucht den Superstar" wurde Naidoo aufgrund seiner umstrittenen Aussagen als Juror entlassen.

Auch 2015 schon Proteste in Regensburg

Im Jahr 2015 war Xavier Naidoo schon einmal zu Gast bei den Schlossfestspielen. Auch damals gab es Proteste gegen seinen Auftritt. Grund war damals, dass der Sänger kurz zuvor an einer Veranstaltung der Reichsbürger teilgenommen hatte.