Widerstand gegen Nazis: Musical zeigt Anfänge der "Weißen Rose"

Das Musical "Scholl – die Knospe der Weißen Rose" beschäftigt sich mit dem Ursprung der Widerstandsgruppe. Wenige Monate bevor Hans und Sophie Scholl an der Münchner Uni Flugblätter gegen den Nationalsozialismus auslegen, fahren sie mit Freunden in die Skiferien.

Dem Krieg für kurze Zeit entfliehen

Es sollen ein paar unbeschwerte Tage in den Bergen werden, weit weg von Krieg und Sorgen. "Die Freunde wollen eine gute Zeit haben, aber die Probleme der Gegenwart drängen sich immer wieder in ihr Gewissen", sagt Titus Hoffmann, der zusammen mit Thomas Borchert das Musical geschrieben hat.

Die Anfänge des Widerstands

In den Bergen lesen die Freunde verbotene Literatur, diskutieren über Politik. Es ist eine Zeit, in der der deutsche Angriff auf Russland ins Stocken gerät und immer mehr Todesopfer fordert. Auch Nachrichten zur Judenverfolgung werden bekannt. "Was muss passieren, dass man sich entscheidet, etwas zu tun? Wann ist die persönliche Grenze erreicht, dass man sagt, jetzt muss ich handeln, weil ich nicht mehr anders kann", beschreibt Musicaldarsteller Alexander Auler, der Hans Scholl spielt, dessen Gemütslage.

Originalgedichte und Schriften in Liedtexten

Der Widerstandsgedanke keimt. Auf die Gedanken folgen Taten. Das Risiko ist dabei allen bekannt. Auf Hochverrat steht die Todesstrafe. Das Musical bleibt nah an der Geschichte der "Weißen Rose": In die Liedtexte sind Originalgedichte und Schriften eingeflossen. Sie zeigen die Zweifel und später die Entschlossenheit der Freunde. Mit moderner Musik, die ins Ohr geht, wollen die beiden Autoren Titus Hoffmann und Thomas Borchert, vor allem auch das Interesse bei jungen Leuten für die Geschichte wecken.

Das Musical feiert heute am Stadttheater Fürth Premiere. Bis zum 23. April 2023 werden fast täglich Vorstellungen angeboten.