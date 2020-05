Widerstand 2020: Was radikale Verschwörungstheoretiker eint

Der sich demokratisch nennende Widerstand in Deutschland wächst spürbar. Vordergründig richtet er sich gegen Impfzwang, Maskenpflicht, Versammlungsverbot und staatliche Digital-Überwachung. Eigentlich aber wollen die jetzt aufbegehrenden Anwälte, Ärzte, Autoren und viele mehr einen Verrat am Grundgesetz erkennen und rufen zum Kampf gegen korrumpierende und "erpresserische Strukturen" auf.

Das klingt so links wie es rechts sein könnte. Rechte Revolutionäre kämpfen seit langem gegen den Verrat am wahren Volk, linke gegen den Verrat am kleinen Mann durch das Großkapital. Je radikaler rechte wie linke Kritik ist, desto mehr ähnelt sie sich. Und je extremer rechts und links, desto gleicher Ziel, Stoßrichtung und Verschwörungsneigung des Widerstandes. Die zentrale Denkfigur besteht in beiden Fällen darin, dass geheime Mächte in gemeinsamer Absprache bewusst und gezielt das Volk oder den entmündigten Bürger zum Narren halten, um die Regierten besser steuern zu können.

"Wir sind die Opposition"

Die Speerspitze der Rebellion gegen die Regierung, der man Verfassungsbruch und ein diktatorisches Hygiene-System vorwirft, ist die neu gegründete "Kommunikationsstelle demokratischer Widerstand" in Berlin. In einer eigenen Zeitung und mit Flyern ruft sie zwar nicht "Wir sind das Volk", aber sehr wohl: "Wir sind die Opposition". Und beruft sich dabei im wesentlichen auf Ideen und Aussagen des italienischen Meisterphilosophen Giorgio Agamben, der dem dreiköpfigen Herausgebergremium der neuen Publikation als Vierter beigestellt ist.

Agambens eigene Schriften haben sich immer wieder auf die Theorien des Ausnahmezustands bezogen, wie sie der rechts-revolutionäre Staatsrechtler Carl Schmitt in den 20er-Jahren der Weimarer Republik formuliert hatte. Schon sehr früh, am 18. März, schrieb Agamben in einem Gastkommentar der Neuen Zürcher Zeitung, die staatlich organisierte "Panikwelle" habe den Menschen auf die rein biologische Funktion des Überlebens reduziert. Durch das Kontaktverbot sei der Mitmensch ausgelöscht worden. Eine Gesellschaft aber, die im ständigen Ausnahmezustand lebe, könne keine freie Gesellschaft mehr sein. Für die Zukunft ahnte der Denker Schlimmes voraus: jene "Experimente", die die Regierungen vorher nicht durchzuführen vermocht hätten, würden nun fortgesetzt – sei es, dass Universitäten und Schulen geschlossen werden; sei es, dass man endlich aufhöre, sich zu versammeln und über politische oder kulturelle Angelegenheiten zu reden.

Corona-Politik ein "Notstandsregime"?

Als käme Corona und der Crash der Weltwirtschaft einer herrschenden Oligarchie gerade recht, um das Volk mundtot zu machen, als wäre Corona eine Erfindung zur Rettung, ja Re-Organisation des seit 2007 strauchelnden Kapitalismus, eine geradezu konzertierte Verabredung und Gleichschaltung von Politik, Presse und Großkapital, wird Agamben jetzt von den Widerständlern vereinnahmt, deren Sprechduktus man gemeinhin als "links" bezeichnen würde. Was die federführenden Köpfe der "Kommunikationsstelle demokratischer Widerstand" in Wort und Schrift im Namen des Freiheitskampfes von sich geben, ist lupenreiner Antikapitalismus.

Vornehmlich der 1980 in Hamburg geborene Theater-Dramaturg, taz-Autor und ehemalige Marinesoldat Anselm Lenz bezeichnet die Corona-Politik des Staats als "Notstandsregime" auf der Grundlage eines "Ermächtigungsgesetzes".