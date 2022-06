Wicky-Wacky in Waikiki: Barrie Koskys jiddische Revue in Berlin

Höchst unterschiedlich, wie sich Theaterintendanten von ihren Häusern verabschieden. Der eine setzt am Ende seiner Amtszeit ein Ausrufezeichen, der andere einen Gedankenstrich, wieder ein anderer verabschiedet sich mit einem dicken Fragezeichen. Der Australier Barrie Kosky, der zehn Jahre lang die Komische Oper Berlin leitete, mal mit mehr, mal mit weniger Elan, geht mit einem Doppelpunkt. Danach kommt bekanntlich noch was, und tatsächlich will Kosky dem Haus als Regisseur verbunden bleiben.

Er befreite die Operette vom "braunen Schleier"

Doch dem Doppelpunkt folgt auch seine wichtigste Botschaft, die fast alle seine Inszenierungen prägte: Hitler hat nicht gesiegt. Die kulturellen Verwüstungen, die der Nationalsozialismus in Deutschland anrichtete, konnten keine vollendeten Tatsachen schaffen. Barrie Kosky ist es zu verdanken, dass die Operette vom "braunen Schleier" befreit wurde, wie es Kulturstaatsministerin Claudia Roth in ihrer Laudatio ausdrückte. Was damit gemeint ist? Die Nazis machten diese Kunstform zur unverbindlichen und gänzlich schmerzlosen, zur seichten Unterhaltung. Dabei war die Operette in der Weimarer Zeit frech, satirisch, hoch aktuell, und zwar in aller erster Linie wegen der jüdischen Textdichter und Komponisten. Paul Abraham zum Beispiel, der seine Stücke mit reichlich Jazz würzte.