Wichtigste "Person" der Kunstwelt ist 2021 die Software ERC-721

Nach der "Black Lives-Matter"-Bewegung im vergangenen Jahr folgt nun eine Software: ERC-721 führt in diesem Jahr nach Meinung einer anonymen Jury die "Power 100"-Liste der einflussreichsten Persönlichkeiten und Bewegungen der Kunstwelt an. In diesem Jahr ist also eine kryptische Buchstaben-Zahlenkombination auf Platz 1. Es geht dabei um das Protokoll für Non-Fungible Tokens (NFT).

Ein NFT (auf Deutsch in etwa nicht-austauschbare Wertmarke), ist eine geschützte Datei, die auf der Architektur der Blockchain-Technologie basiert. Das heißt, der einzigartige Token ist mit dem Werk verknüpft und durch die Blockchain abgesichert. Als Käufer dieser Kunst besitzt man das Echtheitszertifikat einer Datei und damit das Original.

Als Beispiel für NFT-Kunstwerke nennt die Jury das bereits vor einigen Jahren entstandene Projekt CryptoPunks, bei dem Interessierte einzigartige, digital generierte zweidimensionale Porträts erwerben konnten. Während noch unklar sei, ob es sich bei den NFT um einen kurzfristigen Hype handele oder sie sich in der Kunstwelt etablierten, hätten sich etliche Museen, Künstler und Galerien in den vergangenen zwölf Monaten mit dem Thema beschäftigt, hieß es von der Jury. Für Werke wie jene des Digitalkünstlers Beeple seien beträchtliche Preise erzielt worden. Zuletzt etwa im März dieses Jahrs, als eine NFT-Datei von Beeple bei einer Auktion in New York den Rekordpreis von 69 Millionen Dollar erzielte.

Auf Platz 3 folgen erst reale Künstler

Platz zwei der "Power 100" belegt die amerikanische Anthropologin Anna L. Tsing, die für ihre Arbeiten an der Schnittstelle von Kunst und Wissenschaft im Angesicht der ökologischen Katastrophe ausgezeichnet wurde. Mit ihren Darstellungen – unter anderem aus der Sicht eines Pilzes – schaffe sie Raum für neue Perspektiven.

Auf Platz drei folgen schließlich die ersten realen Künstlerinnen und Künstler: das indonesische Kollektiv ruangrupa, das die künstlerische Leitung der anstehenden Documenta in Kassel inne hat. Die deutsche Künstlerin Anne Imhof, 2017 mit dem deutschen Pavillon in Venedig Preisträgerin des Goldenen Löwen, schaffte es auf Platz fünf. Die Jury hob ihre "dunkel-abstrakten, ritualisierten Spektakel" besonders hervor und rühmte die Künstlerin für ihre bislang größte Ausstellung "Natures Mortes" im Pariser Palais de Tokyo.

Es folgen schließlich noch einige bekanntere Namen wie der dänische Künstler Ólafur Elíasson (Platz 15), der französische Unternehmer und Kunstsammler François Pinault (war 2007 mal auf Platz 1 und nun auf 33) und der Künstler Ai Weiwei (im vergangenen Jahr noch auf Platz 69, jetzt vorgerückt auf die 39).

Bekanntes Schlusslicht im Ranking

Am Ende lohnt noch ein Blick auf das Schlusslicht des Rankings. Da hat es Facebook-Gründer Mark Zuckerberg gerade noch in die "Power 100"-Liste geschafft. Warum? Er versuche mit seinem gigantischen Unternehmen die Richtung zu bestimmen, wie wir künftig virtuelle Kultur erleben werden, die Kunst eingeschlossen, so die Jury.

Kriterium für die Auswahl der Jury ist, dass die Bewegungen und Persönlichkeiten in den vergangenen zwölf Monaten aktiv global Einfluss darauf genommen haben, wie zeitgenössische Kunst entsteht.