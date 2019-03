06.03.2019, 13:54 Uhr

Wichtigste Nebenrolle auf dem Nockerberg: Horst Seehofer

Vieles ist neu in der bayerischen Staatsregierung und so auch im Singspiel auf dem Nockherberg. Die Figur von Horst Seehofer musste neu gezeichnet werden, sein Double Christoph Zrenner freut sich auf eine gar nicht so kleine Nebenrolle.