Whoppi Goldberg bekommt ihren Job zurück

Nach einer zweiwöchigen Suspendierung wegen fragwürdigen Äußerungen zum Holocaust ist die US-Schauspielerin Whoopi Goldberg zur TV-Sendung "The View" beim Fernsehsender ABC zurückgekehrt.

Überrascht über Reaktionen

Goldberg war wegen Äußerungen am 31. Januar in der Talk-Show in die Kritik geraten. Sie hatte gesagt, beim Holocaust sei es "nicht um race" gegangen, sondern vielmehr um die "Unmenschlichkeit des Menschen gegenüber anderen Menschen". Als ihr in der betreffenden Sendung andere Teilnehmerinnen der Gesprächsrunde widersprachen und anführten, die Nationalsozialisten hätten aufgrund eines rassistischen Weltbildes Juden sowie Sinti und Roma verfolgt, sagte Goldberg, das seien "zwei Gruppen weißer Menschen".

Goldberg entschuldigte sich, wurde aber von der Präsidentin von ABC News, Kim Godwin, für zwei Wochen beurlaubt. Auch Vertreter jüdischer Einrichtungen hatten Goldberg nach der Sendung kritisiert und darauf verwiesen, dass Adolf Hitler und die Nazis Juden durchaus aufgrund ihrer vermeintlichen Rasse als minderwertig ansahen. Das Holocaust-Museum in Washington teilte per Twitter mit, "Rassismus war ein zentraler Bestandteil der Nazi-Ideologie. Juden wurden nicht durch Religion definiert, sondern als Rasse. Die rassistischen Überzeugungen der Nazis haben Völkermord und Massenmord geschürt."

"Ja, ich bin zurück"

Bei ihrer Rückkehr am Montag zeigte sich die Schauspielerin überrascht über einige der Reaktionen, die sie in der Zwischenzeit erreichten. "Ich möchte allen danken, die sich während meiner Abwesenheit gemeldet haben", sagte sie zu Beginn der Sendung. "Ich sage euch, Menschen haben mich von Orten kontaktiert, die mich dazu brachten, zu sagen: Warte, warte, was? Wirklich? Ok." Sie habe allerdings allen zugehört und sei nun dankbar. Goldberg führte nicht aus, wer sie in den zwei Wochen kontaktiert hatte. "Ja, ich bin zurück", sagte Goldberg am Montag bei ihrer TV-Rückkehr. Sie erklärte, die Gastgeber der Sendung würden weiterhin schwierige Gespräche führen.