Whoopi Goldberg entschuldigt sich für Holocaust-Bemerkung

Jetzt äußerte sich Goldberg auf Twitter und korrigierte sich. Sie hätte sagen sollen, der Holocaust sei beides gewesen, unmenschlich und rassistisch, so ihre Entschuldigung: "Die Juden in aller Welt hatten immer meine Unterstützung und davon werde ich nie abrücken. Es tut mir leid, dass ich ihnen Schmerzen zugefügt habe." Dies habe sie mit "aufrichtigster Entschuldigung" geschrieben, so die Schauspielerin. Gleichzeitig zitierte sie Jonathan Greenblatt (51) von der Anti-Diffamierungs-Liga, ehemals Assistent von Barack Obama, mit seinem Satz: "Der Holocaust war die systematische Vernichtung der Juden durch die Nazis, die sie für eine unterlegene Rasse hielten."

Auf Twitter äußerten sich bereits rund 5.000 Nutzer zu Goldbergs Entschuldigung. Dort hieß es, es gehe um geschichtliches Grundwissen. Für "soviel Dummheit" könne es keine Entschuldigung geben. Kommentatoren forderten ihren Rückzug von der Talkshow, beschimpften sie als antisemitisch und rassistisch. Andere unterstellten ihr "Absicht" bei den Falschbehauptungen, sie lasse überhaupt nur Rassismus gegen Schwarze gelten: "Sie ist eine Zumutung, weil sie diesen Standpunkt einnimmt. Es gibt Leute aller Hautfarben, die diskriminiert werden. Nicht nur Schwarze!"

Art Spiegelman "total verdutzt"

Die Schulbehörde von McMinn in Tennessee, nordöstlich von Chattanooga gelegen, hatte am 10. Januar entschieden, "Maus" von Art Spiegelman aus dem Lehrplan der 8. Klassen entfernen zu lassen. In der einstimmigen Begründung hieß es, es gebe Bedenken über Nacktbilder von Frauen und "Obszönität". Art Spiegelman (73) hatte sich darüber "total verdutzt" gezeigt: "Ich stehe mit offenem Mund da und frage mich: Wie bitte?", so der Zeichner und Autor gegenüber dem Sender NBC. Dort nannte er die Entscheidung "orwelllianisch", bezugnehmend auf George Orwells Roman "1984" über eine totalitäre Diktatur, die beansprucht, die Gedanken ihrer Untertanen zu steuern. Spiegelman argwöhnte auch, dass sich die Schulbehörde weniger an einigen Kraftausdrücken in "Maus" störte, sondern vielmehr am Thema Holocaust.

In US-Medien wird darauf verwiesen, dass Donald Trump im Kreis McMinn bei der letzten Präsidentschaftswahl rund 80 Prozent der Stimmen bekam. Die Gegend sei also sehr konservativ und republikanisch gesinnt.