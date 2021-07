"White Ravens": Bayern feiert die Kinder- und Jugendliteratur

Emma wurde nicht gefragt. Genauso erging es ihren beiden Geschwistern. Die Mutter hat für alle entschieden, dass die Zeit in Dublin zu Ende ist, und die Familie – ohne Vater – künftig im kargen Hinterland der ostdeutschen Ostseeküste wohnen wird. Punkt. Aus. Entsprechend groß ist der Blues der drei jungen Menschen.

Susan Kreller erzählt in ihrem jüngsten Roman "Elektrische Fische" von einem existentiellen Bruch – und von den Versuchen, dagegen aufzubegehren. Die Geschichte ist dunkel. "Ich weiß gar nicht, ob diese Kombination dunkel und Jugend für mich eine so große Rolle spielt", sagt Kreller selbst dazu. "Weil ich mich sowieso vor allem für Menschen interessiere. Und für die Schwierigkeit auch, durch so ein Leben zu kommen. Was ja auch eine große Leistung ist, das alles, was im Leben so passieren kann, auch zu bewältigen und zu überstehen. Trotzdem muss ich sagen, fasziniert mich auch dieses Alter, wenn man nicht mehr Kind ist, aber auch noch nicht ganz offiziell jugendlich, dieses Dazwischen."

Von der Leistung, das Leben zu bewältigen

Susan Kreller, geboren in Plauen und heute in Berlin zu Hause, gehört längst zu den wichtigen deutschsprachigen Erzählerinnen für Jugendliche. Ihr Roman "Elektrische Fische" wurde mehrfach ausgezeichnet, für das vorherige Buch "Schneeriese" erhielt sie den Deutschen Jugendliteraturpreis.

Jetzt ist sie zu Gast beim White Ravens Festival, das alle zwei Jahre von der Internationalen Jugendbibliothek München kuratiert wird. Die "Weißen Raben" stehen für Kinder- und Jugendbücher aus aller Welt, die außergewöhnlich sind. Susan Krellers Erkundungen von Lebenslagen junger Menschen sind insofern "Weiße Raben" im besten Sinn des Wortes.

Das gilt auch für die Bücher von Alex Wheatle aus London. Er schreibt über junge Menschen in prekären Verhältnissen. Er erzählt: "In den Büchern, die ich in den letzten zehn, fünfzehn Jahren gelesen habe, konnte ich solche Figuren nicht entdecken: junge Menschen, die an den Rändern der Gesellschaft leben, in vernachlässigten Stadtvierteln und in schwierigen Umständen. Die Familien sind arm, die Schulen schlecht. Kriminelle Gangs haben das Sagen im Viertel. Das Geschäft mit Drogen floriert, überall lauert Gefahr, es gibt Messerstechereien. Und ich wollte den jungen Menschen eine Stimme geben, die mit diesen Problemen Tag für Tag konfrontiert sind."

"Du fühlst dich hilflos!"

Den Jugendlichen im fiktiven Londoner Plattenbau-Viertel Crongton hat Alex Wheatle mehrere Romane gewidmet. Ob diese jungen "Ritter von Crongton" – so einer der Romane im Original – am Ende wirklich eine Perspektive für ein anderes Leben haben, lässt Wheatle offen. Er kennt die Welt gut, über die er so eindrücklich schreibt. Er wuchs als Kind jamaikanischer Eltern im Stadtteil Brixton auf, saß als Jugendlicher in Folge der Brixton Riots im Gefängnis und war später in der Jugendarbeit tätig.

"Heute bin ich Schriftsteller", sagt Wheatle. "Ich kann mich gut an die Gefühle und Emotionen erinnern. Du fühlst dich hilflos! Ich habe mit vielen Jugendlichen gesprochen. Sie haben mir von ihren Konflikten erzählt, von der Situation daheim – und davon, wie schnell es gehen kann, dass man etwas macht, was man gar nicht machen möchte. Ich habe mich erinnert, wie es mir ergangen ist, als ich jung war. Und ich habe die Erfahrungen in meine Geschichten aufgenommen."

Geschichten, die jungen Menschen Raum geben

Alex Wheatle gehört zu den ausländischen Gästen des diesjährigen White-Ravens-Festivals, das – pandemiebedingt und ohnehin schon um ein Jahr verschoben – nur in einem kleineren Rahmen stattfinden kann. Immerhin kann es stattfinden und der Kinder- und mehr noch der Jugendliteratur ein Forum bieten. Es steht eine Lebenszeit im Fokus, über die in jüngster Zeit glücklicherweise viel diskutiert worden ist – mit Blick auf die vielen Einschränkungen gerade für junge Menschen.

Autoren und Autorinnen wie Alex Wheatle und Susan Kreller geben ihnen den Raum, der ihnen in der Gesellschaft allzu oft verwehrt wird. Auch wenn die Geschichten dunkel sind. "Ein Happy End gibt es bei mir nie, weil ich daran auch nicht wirklich glaube, an eine Chronologie des Glücks", erklärt Kreller. Ich glaube, das leuchtet immer wieder auf, ein Glück oder ein glückliches Ende. Das ist nicht wirklich am Ende. Ich glaube, ich neige dazu, dunkle Geschichten zu erzählen. Ich gebe mir aber Mühe, das auf eine leichte Weise zu tun."