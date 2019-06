Wetterleuchten in der Hotel-Lobby: Cirque Éloize in München

Schon der Name ist gewissermaßen akrobatisch: Éloize, so heißt in einem französisch-kanadischen Dialekt der Region Québec der Blitz am Himmel, der zwar aufleuchtet, aber stumm bleibt, also ein fernes Wetterleuchten. Seit 26 Jahren tourt die gleichnamige Zirkustruppe aus Montréal nun schon durch die Welt, meist in mehreren Städten gleichzeitig, ein Großunternehmen, wenn auch nicht ganz so groß wie der ein paar Jahr ältere und ebenfalls kanadische Cirque du Soleil. Das neueste Programm "Hotel" hatte im vergangenen August Uraufführung, ein ziemlich rasanter 90-Minuten-Abend über das turbulente Leben in einer Lobby, zwischen Kofferträgern und Portier.