"Westen ist stärker": Hat Putin Siegeshoffnung aufgegeben?

Jetzt soll das Tempo keine Rolle mehr spielen - was bleibt dem Kreml auch anders übrig? Die militärischen Fakten sind weitgehend unbestritten: Es geht für die russische Armee kaum noch voran, mehrere Generäle, darunter der Kommandeur der Schwarzmeerflotte, Vizeadmiral Igor Ossipow (49), sollen nach britischen Informationen wegen Erfolglosigkeit geschasst, ja sogar festgenommen worden sein. Russische Ortschaften werden neuerdings von der Ukraine immer wieder beschossen, was in grenznahen Regionen erhebliche Nervosität auslöst. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow spricht offen vom "Notfallmodus" mit "aggressiven Bedingungen", in dem sich Russland inzwischen befinde, was alle Aufgaben erheblich erschwere.

Putin steht im doppelten Sinne vor dem Trümmerhaufen seiner Politik: "Der Schwerpunkt wird jetzt nicht auf die Schnelligkeit des Angriffs gelegt, sondern auf seine Beständigkeit. Mit anderen Worten, Moskau setzt jetzt wie der Westen auf Zermürbung des Feindes", so der Chefkommentator der auflagenstarken, kremltreuen Zeitung "Moskowski Komsomolez", Michail Rostowski.

"Geschwindigkeit hat nicht mehr Priorität"

"Details und vorübergehende Probleme" seien dem Kreml nicht länger "peinlich", so die Meinung des einflussreichen Autors. Offenbar hoffen die russischen Verantwortlichen, dass Europa die Energiekosten irgendwann im kommenden Winter zu hoch werden. "Natürlich sind all diese Spielereien mit den Wirtschaftsaussichten keine Alternative zum erfolgreichen Verlauf einer militärischen Spezialoperation. Aber hier scheint der Kreml die gleiche Strategie zu verfolgen. Priorität hat nicht mehr die Geschwindigkeit bei der Erledigung von Aufgaben, sondern die Tatsache ihrer Erledigung", so Rostowski mit fast schon ironischem Unterton.

Als "Beweis" für die Erfolgsträchtigkeit der "Ermüdungsstrategie" wird die Kapitulation ukrainischer Elitetruppen im Asow-Stahlwerk in Mariupol genannt. Dort habe Putin ja auch aufs Abwarten statt auf die Erstürmung gesetzt: "Und die Taktik, den Feind zu erschöpfen, erwies sich als wirklich erfolgreich." Siegen werde die Seite, die "effektiver, nachhaltiger und mit mehr Reserven ausgestattet" sei, so die "Moskowski Komsomolez", die ausdrücklich offen lässt, ob das der Westen oder Russland sein wird.

Russischer Experte: "Ukraine wird EU-Mitglied"

Der an der Moskauer Wirtschaftshochschule lehrende Experte Mehmet Emin Iqbal Durre räumte im Interview mit dem russischen "News"-Portal verblüffend freimütig ein, die "Überreste" der Ukraine würden nach Ende des Kriegs selbstverständlich EU-Mitglied, jedenfalls eher als die Türkei: "Nach den bekannten Ereignissen wird die Gesellschaft in der Ukraine noch antirussischer werden, was Europa nur freuen wird." Von irgendeiner Art von "Entnazifizierung" ist keine Rede mehr, vom Regimewechsel in Kiew auch nicht - die Staatlichkeit der Ukraine, in welchen Grenzen auch immer, scheint von Moskau nicht mehr grundsätzlich in Frage gestellt zu werden.