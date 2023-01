"Westen hat offenbar keine Angst": Russlands Panzer-Debatte

Immerhin, der frühere russische Präsident Dmitri Medwedew, der regelmäßig mit extremistischen Schmähungen und wüsten Drohgebärden auffällt, zeigte anlässlich der angekündigten Panzerlieferungen an die Ukraine grimmigen Humor. Als nächstes werde Kiew wohl U-Boote anfordern, so der Fanatiker, vermutlich das "Yellow Submarine" der Beatles. Das allerdings werde von Musikern kommandiert und sei nicht blau-gelb, wie die ukrainischen Nationalfarben: "Aber mit dem Essen kommt der Appetit."

"Russland hat die ganze Welt gerettet"

Auch Ultra-Patriot und Rechtsaußen Igor Strelkow, bekannt für seine verblüffend offene Kritik am Kreml, streute eine Dosis Sarkasmus in die Debatte, nachdem Putin-Sprecher Dmitri Peskow vorhergesagt hatte, die Panzerlieferungen würden "technisch scheitern". Immerhin könnten die NATO-Panzer nicht nur "theoretisch" kämpfen, wie die nicht vorhandenen russischen Kettenfahrzeuge, so Strelkow. Die seien nämlich nur "Folklore des Verteidigungsministeriums". Und als ob das nicht genug Häme wäre, fantasiert der Blogger auch noch darüber, was die Propagandisten wohl sagen werden, wenn Russland den Krieg verloren habe: "Putin hat ein beispielloses Opfer gebracht und Russland hat wieder einmal Europa und die ganze Welt gerettet."

"Der angedrohte Weltuntergang blieb eine Worthülse", ironisiert Kommentator Michail Schchipanow vom russischen "News"-Portal die bisherigen leeren Drohungen des Kreml mit "roten Linien" und verweist darauf, dass viele Brücken und Tunnel in der Ukraine nach wie vor intakt seien. Sogar das Energiesystem funktioniere dort "im Großen und Ganzen". Da sei es kein Wunder, dass Russlands Gegner inzwischen ziemlich herablassend seien und Putins dauernde Warnungen mit dem Atomwaffenarsenal in den Wind schlügen: "Sie sagen, die russische Führung werde es nicht wagen, eine solche Büchse der Pandora zu öffnen. Obwohl wir in der Lage sind, die Vereinigten Staaten sieben oder achtmal zu zerstören."

"Opposition im Exil oder im Gefängnis"

Betrübt stellt Schchipanow nach der Ankündigung von Panzer-Lieferungen an die Ukraine fest, dass "die Eskalation des Konflikts dem Westen offensichtlich noch keine Angst" mache. Und Fjodor Lukjanow vom angesehenen russischen Debattierforum Valdai International geht sogar noch einen Schritt weiter. Er ist überzeugt, dass die Ukraine "für lange Zeit aus der Sicht Russlands ein feindlicher Staat" bleiben und Rachegedanken hegen werde: "De facto wird sie immer mehr Teil des Nordatlantischen Verteidigungsbündnisses." Das ist das wenig verklausulierte Eingeständnis, dass der Kreml mit seinem Angriffskrieg jetzt schon politisch gescheitert ist, denn eines der Ziele war ja gerade zu verhindern, dass die Ukraine jemals NATO-Mitglied wird.

Noch deutlicher wird ein Leitartikel der neuerdings immer kremlkritischeren "Nesawissimaja Gaseta", wo bedauert wird, dass alle oppositionellen Stimmen Russlands mittlerweile "entweder im Exil oder im Gefängnis" säßen und nur noch "Patrioten" akzeptiert würden. Im Westen dagegen gebe es in allen Ländern eine lebendige politische Debatte: "Und diese Stimmen kommen nicht aus Gefängnissen und Verliesen, sie gehören Teilnehmern des legalen politischen Meinungsaustauschs, manchmal sogar Parlamentariern."

"Niemand wagt Ausgang vorherzusagen"

In der linientreuen Zeitung "Rossijskaja Gaseta" wagt Experte Fedor Lukjanow nach der erwarteten Lieferung von Panzern eine aus Kreml-Sicht irritierende Aussage: "Niemand wagt jetzt, den Ausgang der Ukraine-Krise vorherzusagen, dazu gibt es zu viele Unwägbarkeiten." Eine davon nannte der Kolumnist: Je komplizierter und moderner die gelieferten Waffen seien, desto wahrscheinlicher müssten sie vor Ort von westlichem Personal gewartet werden.

Unausgesprochen signalisiert Lukjanow damit, dass der Westen seiner Meinung nach Soldaten an die Front schicken wird. "Vor 33 Jahren galt die Nato als zuverlässigster Garant gegen ein hypothetisches Wiedererstarken deutscher Militanz", so der Politologe: "Nun ist gerade die Mitgliedschaft im Bündnis der Hauptgrund dafür, dass Deutschland schnell und konsequent in einen militärischen Konflikt hineingezogen wird." Von denen, die 1990 von einem versöhnten Europa geträumt hätten, scheine "niemand überlebt zu haben".

"Sie können nicht mal Nordkorea schlagen"

Zahlreiche russische Experten flüchten sich in die Behauptung, die angekündigten Panzerlieferungen würden militärisch "nichts ändern". Der Leopard sei "keine Wunderwaffe" heißt es, allerdings würden die Panzer "den Feind in gewisser Weise ermutigen". TASS-Militärexperte und Oberst a.D. Viktor Litowkin sagte: "Es ist jedem klar, dass es unmöglich ist, eine Atomwaffenmacht zu besiegen. Sie können nicht mal Nordkorea schlagen, was ist dann mit Russland? Daher ist all dieses Gerede, dass die Ukraine vierzig Panzer erhalten soll und sofort gewinnen wird, für ernsthafte Menschen albern." Rekruten dagegen nannten die Perspektive, möglicherweise bald Leopard-Panzern gegenüberzustehen, "ziemlich beängstigend".

Generaloberst Wladimir Schirkin, ehemals Oberbefehlshaber der Bodentruppen, hoffte darauf, dass die westlichen Panzer zu "durstig" nach Sprit seien, um an der Front längere Zeit zu funktionieren. Im Übrigen seien sie den neuesten russischen Modellen unterlegen: "Wir dürfen nicht von diesen Panzer besessen sein." Russische Militärblogger beschimpften den Leopard als "gepanzerten Müll", warnten vor "Hysterie" und verbreiteten die Propaganda-Parole, sie sollten wohl nur von "Korruption" in Kiew ablenken oder aber die Aufmerksamkeit des internationalen Publikums "auf einen bestimmen Frontabschnitt" fokussieren, um dort "irgendwie einen Durchbruch zu erzielen".

Verschwörungstheorien und Zahlen-Mystik

Putin selbst verbreitete im Gespräch mit Studenten wilde Verschwörungstheorien im Stil der rechtsextremen "Reichsbürger", behauptete, die ukrainische Armee erschieße die eigenen Leute und Deutschland sei von den Amerikanern "besetzt", während in anderen europäischen Ländern die Lage "komplizierter" sei. Einmal in Fahrt, redete der russische Präsident dem akademischen Nachwuchs ein: "Die deutschen Politiker selbst sagen, dass Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg nie ein souveräner Staat im vollen Sinne des Wortes war."

Offenbar ist diese "Reichsbürger"-Mär die neueste Propaganda-Idee des Kreml, denn auch der Leiter der russischen Delegation bei den Abrüstungsgesprächen in Wien, Konstantin Gawrilow, geißelte das, was er als "Kadavergehorsam in der NATO" bezeichnete.

Der kremlnahe Politologe Sergej Markow flüchtete sich in absurde Zahlen-Mystik: Dass Deutschland und Großbritannien in einem ersten Schritt angeblich jeweils 14 Panzer an die Ukraine liefern wollten, habe mit einer "geheimen faschistischen Zahl" zu tun. Dabei bezieht sich Markow auf berüchtigte 14-Wörter-Parolen des US-Rechtsextremisten David E. Lane (1938 - 2007). Derlei groteske Assoziationen deuten doch auf eine gewisse Ratlosigkeit der Kreml-Fans hin.

"Berlin hat Vertrauen verspielt"

Im britischen Außenpolitik-Fachblatt "New Statesman" zeigte sich der in Berlin arbeitende Kolumnist Jeremy Cliffe derweil ungnädig über Bundeskanzler Olaf Scholz. Er habe "zu lange gebraucht" für seine Entscheidung: "Berlin hat viel Vertrauen, Wohlwollen und diplomatisches Kapital eingebüßt, insbesondere in den Hauptstädten, in denen es am dringendsten das Gegenteil tun müsste: Washington und die Hauptstädte Mittel- und Osteuropas. Wir wissen, dass es damit den 'America First'-Republikanern in die Hände gespielt hat, die glauben, dass Europa niemals die Führung übernehmen wird, wenn es darum geht, für seine eigene Sicherheit zu sorgen, es sei denn, die USA ziehen ihre Unterstützung zurück und zwingen es dazu."