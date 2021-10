Werner Herzog: "Jedes graue Haar nenne ich Kinski"

Aus seiner Sicht wäre es jetzt gerade "wunderbar und spannend" nach La Palma zu fliegen, also dorthin, wo seit vier Wochen der Vulkan Cumbre Vieja Unmengen von Lava spuckt, doch Werner Herzog ist auf Einladung der Kunstförderer Marc Vila und Liliana Díaz vom 22. Oktober bis 2. November auf der Kanaren-Insel Lanzarote beschäftigt, wo er einen Film-Workshop gibt, Titel: "Filming a strange planet". Der Ort wurde nicht von ungefähr ausgewählt: Dort drehte er 1968 seine surrealistische Gesellschaftskritik "Auch Zwerge haben klein angefangen" - und dürfte schmerzhafte Erinnerungen daran haben. Weil er nach dem schweren Unfall eines Darstellers versprochen hatte, in einen Kaktus zu springen, falls alle die Dreharbeiten überleben würden und dieses Versprechen damals tatsächlich einhielt, litt er monatelang unter den Verletzungen, die er sich dabei zuzog.

Welches Thema der prominente Regisseur den Nachwuchskünstlern stellt, ist noch nicht bekannt, aber jeder der fünfzig Teilnehmer soll darüber vor Ort einen Film drehen, der dann am Ende des Treffens auch öffentlich gezeigt wird: "Meine Schüler werden in zehn Tagen mehr lernen als in fünf Jahren an einer Filmhochschule", so Herzogs unbescheidene Ankündigung. Allerdings stellte er klar, dass aus den jungen Regisseuren keine "Klone" seiner selbst machen will.

Er dreht "Requiem" über verstorbene Vulkanologen

Herzog selbst ist gerade damit beschäftigt, ein Werk über die französischen Vulkanologen Katia und Maurice Krafft fertigzustellen, es sei "weder Dokumentation, noch Fiktion", sagte er auf einer Pressekonferenz in Barcelona. Die beiden Geowissenschaftler sollen in ihrer Karriere rund 300 Vulkane bereist haben und Zeugen von 175 Eruptionen gewesen sein. Sie kamen 1991 bei einem Ausbruch am Unzen-Vulkan in Japan mit vierzig weiteren Beobachtern zu Tode. Herzog sprach von einem "musikalischen Requiem", das er ihnen unter dem Titel "Fire Within" widmen werde. Das Forscher-Ehepaar habe rund 300 Stunden Filmmaterial hinterlassen.

Die Leidenschaft für Feuerberge teilt der 79-jährige Herzog schon länger: Auf der Insel Guadeloupe drehte er 1977 einen Dokumentarfilm über den aktiven Vulkan La Soufrière (nicht zu verwechseln mit einem gleichnamigen auf St. Vincent). 2016 porträtierte er den britischen Vulkanologen Clive Oppenheimer in "Inside the Volcano: A Journey to Depths of Hell". Dass unter der ganzen Erde das Magma brodelt und jederzeit zu Tage treten kann, fasziniert Herzog nach eigenen Worten ungemein.

"Wir erreichten Dinge von großer Intensität"

Von den Journalisten nach möglichen Serien-Plänen gefragt, nannte Herzog Tolstoi- oder Dostojewski-Verfilmungen ideale Stoffe für Mehrteiler. Er selbst ist schon länger mit einer Serie über den Auto-Pionier Henry Ford beschäftigt ("Fordlandia"). Und er zeigte sich begeistert über die Verbreitungswege durch das Streaming, wodurch seine Arbeiten sogar in "Montana und Bangladesch" abrufbar seien. Er legte Wert darauf, dass nicht er, sondern manche seiner Filmfiguren "exzessive" Charaktere gehabt hätten.

Zu seinen oftmals thematisierten Erfahrungen mit dem 1991 verstorbenen Klaus Kinski sagte er: "Vor vier Jahrzehnten habe ich den letzten Film mit ihm gemacht, er gehört zu meiner Vorgeschichte. Wir glaubten an Konflikte und erreichten Dinge von großer Intensität. Es war eine einzigartige Erfahrung und ich bereue es nicht." Und offenbar bleibt der so geniale wie anstrengende Schauspieler bei Herzog bis heute bei jedem Gang vor den Spiegel in Erinnerung: "Jedes graue Haar, das ich habe, nenne ich Kinski."