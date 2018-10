Werke von Egon Schiele in Schweinfurter Museum

Noch bis zum 6. Januar werden im Museum Georg Schäfer in Schweinfurt Werke des Malers und Zeichners Egon Schiele gezeigt. Über 170 Selbstbildnisse hat der Österreicher geschaffen, in denen er mit seinem eigenen Körper experimentiert. Das Museum zeigt anlässlich seines 100. Todestages die Ausstellung "Freiheit des Ich“. Die Schiele-Ausstellung in Schweinfurt ist im Jubiläumsjahr die einzige in Deutschland.

Bürgerschreck und Provokateur

Grimassen, außergewöhnliche Gesten, extreme Posen - der österreichische Maler Egon Schiele hat mit seinen Werken Neues gewagt und auch provoziert. Er habe ausprobiert, welche inneren Regungen die verschiedene Rollen in ihm auslösen und wie er sie künstlerisch darstellen kann, so die stellvertretende Museumsleiterin, Karin Rhein.

So sind nackte, extrem magere Menschen, entrückte Blicke und auch verstörende Porträts bei Schiele selbstverständlich. "Er hat es darauf angelegt, Tabus zu brechen und Grenzen zu überschreiten“.

Ausstellung läuft noch bis 6. Januar

Das Museum zeigt mehr als 48 Gemälde und Zeichnungen - darunter einige Hauptwerke - sowie Fotografien, Briefe und Gedichte von Schiele. Ergänzt wird die Ausstellung um elf Selbstporträts von Künstlern aus dem Museum, die den Schiele-Porträts gegenübergestellt werden. Die Auswahl der Meisterwerke aus dem Leopold-Museum in Wien wird in der Zusammensetzung erstmals in Deutschland gezeigt.

Schiele gilt neben Gustav Klimt und Oskar Kokoschka zu den bekanntesten Künstlern Österreichs und des beginnenden 20. Jahrhunderts. Am Mittwoch (31. Oktober) jährt sich der Todestag des Künstlers zum 100. Mal. Schiele wurde nur 28 Jahre alt. Er starb 1918 in Wien an den Folgen der Spanischen Grippe.