Werke renommierter Künstler in Lindau zu sehen

Durch einen Renoir hindurch gehen und dem Mythos Natur begegnen: In Lindau ist das ab sofort möglich und zwar im Kunstmuseum. Der Renoir ist auf die elektronische Eingangstür aufgeklebt, im Innern sind es dann nur Originale, insgesamt 45 an der Zahl und alle stammen aus privatem Besitz. Das heißt, sie sind nicht schon aus Museen bekannt, einzelne werden sogar zum ersten Mal öffentlich gezeigt.

Ausstellung ist Geschenk an Lindau

"Mythos Natur" ist einzigartig, denn erstmals wird in Lindau eine thematisch geprägte Sonderausstellung gezeigt. Der Untertitel lautet "von Monet bis Warhol" und dazwischen sind Werke von rumreichen Künstlern wie Liebermann, Macke, Manet, Nolde, Picasso und Renoir. "Die Ausstellung ist ein Geschenk an Lindau und mich selber zum 80. Geburtstag und wird es so wohl nicht mehr geben", sagt der Kurator Professor Dr. Roland Doschka mit Verweis auf die Weltlage und die Preisexplosion auf dem Kunstmarkt.

Künstler von Weltruhm

Seit einem halben Jahrhundert ermöglicht Doschka Ausstellungen auf höchstem Niveau. Die Bekanntschaft zu Lindaus Kulturchef Alexander Warmbrunn führte vor mehr als zehn Jahren zur ersten international relevanten Ausstellung, bei der Werke von Picasso gezeigt wurden. Seitdem gab es jedes Jahr Ausstellungen von Künstlern mit Weltruhm, die bisher über 700.000 Besucher in die Inselstadt am Bodensee anlockte.

Vom Impressionismus zur klassischen Moderne

"Mythos Natur" steht in der Attraktivität nun ganz oben, denn die Ausstellung zeigt einen Bogen vom Impressionismus bis zur klassischen Moderne. Von Monet eben bis zu Warhol. Für wahre Kunstliebhaber sind sicher Pinselführung und Lichtgestaltung faszinierend, ein Grund mit Schnappatmung vor den Werken zu stehen, ist sicher auch die Preisexplosion im Kunsthandel. Monets, davon gibt es drei in der Ausstellung, wurden zuletzt für über 50 Millionen Dollar pro Bild gehandelt, die Picassos ebenfalls, und die eher unscheinbar hängenden "Flowers" von Andy Warhol werden wohl bald ziemlichen Ruhm abbekommen, denn eines von Warhols berühmtesten Werken, ein Siebdruck eines Marilyn Monroe Fotos ("Shot Sage Blue Marilyn") soll im Mai bei Christie`s versteigert werden. Der Schätzpreis liegt bei 200 Millionen Dollar!