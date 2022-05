Werke des "Jahrhundertkünstlers" Giacometti in Passau zu sehen

Da ist dem Museum Moderner Kunst (MMK) in Passau durchaus ein Coup gelungen. Am 30. April wird die Ausstellung "Alberto Giacometti Highlights aus der Sammlung Klewan" eröffnet. Bis Ende Juli sind in sechs Räumen 100 Werke zu sehen.