"Werk ohne Autor" gewinnt Bayerischen Filmpreis

Gerade erst für zwei Oscars nominiert – nun gewinnt die ARD-Degeto-/BR-Koproduktion "Werk ohne Autor" auch den Bayerischen Filmpreis: Eine der zwei mit 100.000 Euro dotierten Auszeichnungen in der Kategorie "Produktion" geht an die Produzenten des Filmes Max Wiedemann, Quirin Berg und Jan Mojto. Den zweiten Produzentenpreis gewinnt Robert Marciniak für "Trautmann".

Der Bayerische Filmpreis wird heute Abend zum 40. Mal im Münchener Prinzregententheater verliehen. In insgesamt 13 Kategorien wird die Arbeit der deutschen Filmbranche gewürdigt. Über die Auszeichnung als bester Darsteller kann sich Schauspieler Alexander Scheer freuen. In dem biografischen Film "Gundermann" verkörpert Scheer den DDR-Liedermacher Gerhard Gundermann. Seine Kollegin Marie Bäumer erhält ebenfalls einen Preis für ihre Schauspielleistung: Nach Europäischem und Deutschem Filmpreis wird sie jetzt auch mit dem Bayerischen Filmpreis für ihre Rolle als Romy Schneider in "3 Tage in Quiberon" ausgezeichnet. Auf der Grundlage wahrer Begebenheiten aus Romy Schneiders Leben stellt der Film das dreitägige Treffen zweier Journalisten der Zeitschrift Stern mit Schneider dar.

Beste Regisseurin: Caroline Link

Für die Verfilmung von Hape Kerkelings Biografie erhält Caroline Link den Bayerischen Filmpreis in der Kategorie "Regie". "Der Junge muss an die frische Luft" erzählt die Geschichte von Kerkelings Kindheit und Jugend. Der Film zeichnet seine ersten Schritte auf dem Weg zum Komiker nach. Caroline Link bekam schon mehrfach einen Pierrot überreicht, die Trophäe beim Bayerischen Filmpreis: eine Porzellanfigur aus der Commedia dell’arte von Franz Anton Bustelli, geschaffen in der Porzellanmanufaktur Nymphenburg.