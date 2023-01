"Werde mich betrinken": Wirbel um Ex-Botschafter Andrij Melnyk

Mit Getränken und ihren Etiketten wird derzeit überhaupt viel Propaganda gemacht: In Kiew ist ein Craft-Bier im Angebot, das Altbundeskanzlerin Angela Merkel unter dem Namen "Frau Ribbentrop" zeigt, sie also optisch in Verbindung bringt mit dem NS-Außenminister, wohl wegen der ihr von ukrainischen Politikern nachgesagten einstigen Nähe zu Putin. In Russland freuten sie sich kürzlich darüber, dass eine polnische Brauerei ein "Lemberg"-Bier auf den Markt brachte, also die ukrainische Stadt quasi bereits "eingemeindete".

"Deutsche Angst nur noch lächerlich"

Melnyk scheint derweil nicht vorzuhaben, seine Tonlage zu mäßigen. Die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht nannte er wegen ihrer Skepsis gegenüber Waffenlieferungen eine "widerliche Hexe" und wollte das im Nachhinein als "Kompliment" verstanden wissen. Bei den Karikaturisten der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", Greser & Lenz, bedankte er sich für eine Zeichnung, die ihn als Paten von Stinktieren zeigt. Russen bezeichnete er als "krank im Endstadium", seine Forderung nach der Lieferung von Kampfjets leitete er mit einem "Halleluja" ein.

"Diese deutsche Angst, die absolut irrationale Furcht, dass die Lieferung von Leopard-Panzern Russland dazu bringt, den Krieg auszuweiten, ist nur noch lächerlich", so Melnyk. Seine Forderung nach Tornado-Flugzeugen nannte er eine "kreative Idee".

Im eigenen Land weicht Melnyk offenbar auch keinem Fettnäpfchen aus: Mal buchstabiert er die Stadt Lwiw angeblich falsch als "Lviv", mal nennt er sie zum Unwillen seiner Landsleute deutsch "Lemberg", mal lässt er sich dort vor einem Restaurant fotografieren, das den Namen des Wodka-Fabrikanten Józef Adam Baczewski (1829 - 1911) trägt, einem Mann, der die Stadt eher als österreichisch verstand denn als ukrainisch.