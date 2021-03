Jane Weavers Album "Flock": Wer will, kann ein Klangbad nehmen

Keine Experimente, lautete einst eine politische Maxime, die zu gesellschaftlichem Stillstand führte. Die Klangkunst von Flock steht, wenn man so will, für das genaue Gegenteil. Die Experimente sind allerdings in die Songs integriert. Schlau, wie hier pulsierendes Frequenzrauschen und nach wie vor verblüffende klingende Synthietonreihen in Liedstrukturen eingefügt wurden.

Musik mit Subtext, Feeling und Vision

Im Grunde seien die Menschen, ließ die Engländerin wissen, müde von den sozialen Medien, der gesellschaftlichen Ungleichheit und der toxischen Männlichkeit. Die Revolution und der Wandel werden deshalb eher zufällig stattfinden.

Nachvollziehbar jedenfalls, dass der Kollege vom englischen "Guardian" Flock als halluzinatorische Produktion beschrieben hat, während amerikanische Kollegen es als Weavers Greatest Hits-Album feierten. Dem können wir uns nur voll und ganz anschließen. "Flock" ist umwerfend - Musik mit Subtext, Feeling und Vision. Zum Abheben.