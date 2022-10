Wer soll den Bayern 2-Publikumspreis bekommen?

Einmal im Jahr feiern wir das Lesen: Bayern 2 ist Kooperationspartner beim Bayerischen Buchpreis. Eine dreiköpfige Jury bestimmt, debattiert und entscheidet live auf der Bühne über die Kategorien bestes Sachbuch und bester Roman. Beim Bayern 2-Publikumspreis können Sie selbst Jurymitglied werden und abstimmen – welches der fünf von uns nominierten Bücher ihr Favorit ist.

"Müll" von Wolf Haas

In diesem Brenner-Krimi ermittelt der Anti-Held Simon Brenner im Umfeld eines Wiener Wertstoffhofs – wobei das in Wien natürlich keiner verstehen würde. Denn der Wertstoffhof heißt dort "Mistplatz". Eigentlich wollte Wolf Haas mit "Müll" keine weitere Brenner-Fortsetzung schreiben. Im Kopf hatte er ein ganz anderes Buch, sagt er, nämlich eines "über verschiedene Menschen, die zum Müllplatz fahren und dort irgendwas wegwerfen. Ich bin dann auch manchmal zum Müllplatz gefahren, dort ist mir aufgefallen, dass die Müllmänner und die ganze Welt mich so an den Brenner erinnert." Für seine Brenner Romane hat Wolf Haas eine eigene Kunstsprache entwickelt. Geprägt von Auslassungen und Halbsätzen. Linguistisches Feuerwerk – Hilfsausdruck würde er vielleicht sagen.

"Hast du uns endlich gefunden" von Edgar Selge

Bis zu diesem Buch war Edgar Selge als Theater- und Filmschauspieler bekannt. Sein berührendes Debüt ist autofiktional und erzählt von seiner eigenen Kindheit: Der Vater des kleinen Edgar ist Jugendgefängnisdirektor, liebt seinen Sohn, schlägt seinen Sohn. Die Ambivalenz in der Beziehung zu seinem Vater war für Edgar Selge der Antrieb, das Buch zu schreiben, "weil es halt eine Mischung gibt von Abscheu und von Liebe zu einer Person, die sehr schwer auseinander zu klamüsern ist. Aber wo ich mich von der Liebe nicht befreien kann."

"Dschinns" von Fatma Aydemir

Die Begegnung von Vergangenheit und Gegenwart ist auch für Fatma Aydemir ein wichtiges Thema, dem sie in ihrem Roman "Dschinns" nachspürt. In dieser Familiengeschichte erzählt sie sechs kurdisch-türkische Lebenswege in Deutschland. "Ich glaube, dass viele der Menschen, die als erstes nach Deutschland kamen, mit sehr vielen Traumata gekommen sind. Die wurden nie ausgesprochen und nie konfrontiert. Viele dieser Menschen haben ihre Geister mit ins Grab genommen. Das ist der Teil der Geschichte, der oft im Dunkeln bleibt," erklärt Aydemir. Eine Lektüre, die einen wichtigen Perspektivwechsel erlaubt.

"Alles, was wir nicht erinnern" von Christiane Hoffmann

Was macht es mit einem Menschen, wenn er seine Heimat hinter sich lassen muss? Christiane Hoffmann ging Jahrzehnte später zu Fuß denselben Weg wie ihr Vater, als der 1945 als kleiner Junge vor der russischen Armee aus Schlesien nach Deutschland floh – 550 Kilometer zu Fuß. Christiane Hoffmann hat darüber einen ergreifenden Reisebericht verfasst: "Die Wanderung war eine Möglichkeit das im Körper nachzuvollziehen. Ich fand das hilfreich und auch tröstend. Ich hab vieles begriffen, was mein Vater erlebt hat."

"Jeder soll von da, wo er ist, einen Schritt näher kommen" vom Navid Kermani

Schon der Titel ist ein Bild für den möglichen Umgang der Weltreligionen miteinander. Denn danach sucht Navid Kermani in seinem Buch und versucht im Dialog mit seiner zwölfjährigen Tochter eine der ältesten Fragen der Menschheit zu klären. "Was ist eigentlich gemeint mit einem Begriff wie 'Gott'? Da helfen natürlich die Fragen des Kindes sehr," erklärt Kermani den Prozess ", weil es sich nicht damit zufrieden gibt mit dem, was wir als Erwachsene als gesetzt hinnehmen. Das zwingt dazu, immer weiter dem nachzugehen, was man spürt und was man fühlt."

Verleihung des Bayern 2-Publikumspreises am 10. November

Das sind unsere fünf Finalisten für den Publikumspreis beim diesjährigen Bayerischen Buchpreis. Die Verleihung findet am 10. November in der Allerheiligen Hofkirche in München statt.