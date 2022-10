Wer sind wir, wenn wir nicht mehr Herrscher über die Natur sind?

Seit Jahrhunderten steht der Mensch der christlich geprägten Gesellschaft über der Natur, über Pflanzen, Tieren und den Elementen - mit dem Satz aus der Schöpfungsgeschichte im Rücken: "Macht euch die Erde untertan!" Das Problem sei natürlich nicht der Satz selbst, sagt Historiker und Bestseller-Autor Philipp Blom, wohl aber dessen Wirkungsgeschichte.

"Es wäre ein bisschen billig und ein bisschen zu einfach zu sagen. Also, die Bibel ist schuld", so der Historiker. Die Idee des Untertanmachens der Natur sei älter und ursprünglich keine biblische, sie stamme aus Mesopotamien und sei auch in die Bibel eingeflossen, so Blom.

Die Idee einer Unterwerfung der Natur als Machtinstrument

"Aber natürlich hat das ganz entscheidend etwas mit der Geschichte des Christentums zu tun", so der Historiker, "weil das Christentum diese Idee transportiert und dann zum Schluss auch in die Welt hineingetragen hat." Mit fatalen Folgen, wie Blom darlegt, weil der Gedanke einer Beherrschung der Natur sich im Sinne verschiedenster Machtverhältnisse instrumentalisieren ließ.

"Dann kommt man zum Beispiel sehr schnell darauf, dass Frauen näher an der Natur sind als Männer", sagt Blom. "So zumindest fanden männliche Autoren über die Jahrhunderte, und dass sie deswegen unterdrückt werden dürfen und beherrscht werden dürfen. Und dann natürlich, dass Menschen anderer Hautfarbe irgendwie näher an der Natur sind als Weiße et cetera." Insofern sei das Bibelwort aus Genesis 1,28, das so genannte dominium terrae, auch mit an der Kolonialisierung schuld und am Missionsbewusstsein westlicher Kulturen.

Die Folge: Totale Entkoppelung des Menschenbildes von der Natur

Selbst Phänomene christlicher Leibfeindlichkeit führt Blom auf den Ausgangsgedanken zurück, der Mensch müsse sich die Erde untertan machen. Wer alles Irdische beherrschen müsse, der müsse folgerichtig auch versuchen, alles Irdische in sich selbst zu unterdrücken. "Meine Instinkte, meine Lust, meine Triebe muss ich dann, wie Sigmund Freud gesagt hat, mit einer inneren Polizeikaserne kontrolliert werden", erklärt Blom.

Im Bezug auf unsere Weltsicht habe das zu einer beispiellosen Entkoppelung des Menschen von der Natur geführt: "Fast alle Kulturen, die bekannt sind, sehen den Menschen als Teil eines Kreislaufs. Dieser Kreislauf wird meistens im Vokabular der Mythologie als Götter und Dämonen dargestellt. Und der Mensch ist Teil davon. Jeder Schritt, den ich mache, den mache ich auf das Territorium irgendeines anderen Wesens."

Die Erde als "totes Territorium"

Vor dem Hintergrund dieser ursprünglicheren animistischen Deutung einer beseelten Welt habe die Bibel wie eine "mythologische Atombombe" gewirkt, stellt Blom fest, indem sie der Erde Handlungsmacht, Seele und Eigeninteressen abgesprochen habe. Das habe einen Blick auf die Erde befördert als "totes Territorium" das man "patriarchalisch umpflügen, penetrieren, kaufen, besitzen, verkaufen" könne.

Doch die Idee von der Unterwerfung der Erde habe nicht nur eine heftige säkulare, außerreligiöse Wirkungsgeschichte entfaltet, sie habe auch von Beginn an Kritiker gehabt, so Blom. Deren alternative Art der Wirklichkeitsbetrachtung sieht er etwa in der Quantenphysik oder der Relativitätstheorie zugrunde gelegt: "Es ist sinnlos, einzelne Objekte oder einzelne Ereignisse zu beschreiben. Ich kann überhaupt nur Systeme beschreiben. Ich muss ein Objekt in der Raumzeit sehen. Ich muss ein Elektron in seinem Feld sehen, sonst kann ich überhaupt keine sinnvollen Aussagen machen."

Ein alternatives Menschenbild kommt heute aus der Wissenschaft

Inzwischen sei in allen Zweigen der Naturwissenschaft das Beschreiben von Systemen wichtiger geworden als das beschreiben von Einzelphänomenen, so der Historiker. Und auch beim Menschenbild setze sich angesichts der Klimakatastrophe die Erkenntnis durch, "dass wir nicht außerhalb der Natur stehen", sondern existenziell von Naturkreisläufen abhängen, die Erkenntnis "von der Vernetztheit unseres Lebens" mache sich breit.

"Die Pandemie hat uns deutlich gemacht, wie verwundbar wir auch biologisch sind. Und die Wissenschaft geht auch immer mehr dahin, uns als vernetzte Tiere zu beschreiben, die ganz intensiv und symbiotisch mit enorm vielen anderen Spezies zusammenleben und in diesem großen System Erde irgendwo ihren Ort finden müssen", so beschreibt Blom die "radikal andere Weltsicht" der Gegenwart. Und ein radikal anderes Menschenbild, jenseits des Menschen "der Religion" oder "der Aufklärung". Die Frage müssen wir uns ganz neu stellen: Wer sind wir, wenn wir nicht mehr das Gegenüber zur Natur sind, nicht mehr die Unterwerfer und Herrscher. Das sei die Aufgabe unserer Zeit.