Steinzeit-Islam oder fromme Muslime: Wer sind die Taliban?

Wenn deutsche Medien über die Brutalität der Taliban berichten, über Steinigung, Auspeitschen und Verstümmeln, ist oft von "Steinzeit-Islam" die Rede. Abgesehen vom grundsätzlichen Unsinn des Begriffs - der Islam entstand im 7. Jahrhundert - führt er auch religionswissenschaftlich in die Irre. Denn die Taliban sind keiner Zeitmaschine entsprungen, sondern tief im fundamentalistischen Milieu des indopakistanischen Islam verwurzelt.

Taliban bedeutet "Schüler"

Ihr Name, der aus dem Arabischen stammt, bedeutet soviel wie "Schüler". Entstanden ist die Bewegung in Koranschulen für afghanische Flüchtlinge in Pakistan, gefördert von pakistanischen Islamisten und dem Geheimdienst. Sie finanzieren sich unter anderem durch den Anbau und Schmuggel von Opium.

Die Wurzeln der Taliban gehen auf die sunnitischen Deobandi-Bewegung zurück, die im 19. Jahrhunderts in Deoband in Indien entstanden ist, erklärt Susanne Schröter, Leiterin des Forschungszentrums Globaler Islam in Frankfurt am Main in "Die Zeit". Das Denken der Taliban fuße auf dem politischen Islam, der die Antwort auf den europäischen Kolonialismus und die Schwächung der islamischen Welt sei.

Zusammenbruch des Osmanischen Reiches führt zu Unterlegenheit

Der Zusammenbruch des Osmanischen Reiches führte zur Schwächung der islamischen Welt gegenüber dem Westen. Ihre Unterlegenheit führten die Deobandis darauf zurück, dass Muslime die islamischen Gesetze nicht strikt genug befolgt und ihre "Wurzeln" vergessen hätten. Deshalb strebten sie danach, den sunnitischen Islam von allen "unerlaubten" Neuerungen und westlichen Einflüssen zu reinigen.

Richtschnur sollten allein die Lehren und wörtlichen Anweisungen des Koran sowie die Überlieferungen (hadithe) von Worten und Taten des Propheten Mohammed sein. "Das Ganze hat zur Folge gehabt, dass man die Koran-Lektüre sehr, sehr genau nahm und, dass man vor allen Dinge wörtlich genommen hat, die im Koran stehen. Es heißt also eine sehr puristische Auslegung mit der Folge, dass nicht nur die Frauen Menschen zweiter Klasse sind", sagt Ulrich Pick von der SWR-Kirchenredaktion im Theo.Logik-Interview. Im Sommer 2016 haben die Taliban in Pakistan sogar den beliebtesten Sufi-Sänger Amjad Sabri umgebracht, weil er ihrer Meinung nach gegen die Scharia verstößt.

Die Frau als Hauptwohnsitz der Sünde

Daher orientieren sich die Taliban streng an der Scharia: Alle Erscheinungen der Volksfrömmigkeit wie Heiligenverehrung, bildliche Darstellungen, Musik und Tanz lehnen sie ab. Alles, was von der Verehrung des allmächtigen Allah ablenken könnte, gilt als Sünde. Der Hauptwohnsitz der Sünde ist für sie demnach die Frau. Strenge Verhüllung, Geschlechtertrennung und Einschränkung ihrer Bewegungsfreiheit sollen den gläubigen Muslim vor ihrer teuflischen Verführung bewahren, aber auch die "Ehre" der Frau schützen.

Frauen müssen beispielsweise eine Burka tragen, sollen keine Schulbildung erhalten und dürfen das Haus nicht ohne ihren Mann verlassen. "Selbst ihre Stimmen oder der Klang ihrer Schritte gelten als haram, sind also verboten", sagt Ethnologin Susanne Schröter im Zeit-Interview. Verstöße gegen die Scharia würden mit Auspeitschung, Amputation oder Steinigung geahndet.

Von Terroranschlägen der Al-Kaida distanziert

Überhaupt mangelt es den Deobandis nicht an Feindbildern. Neben Christen und Hindus gelten auch Schiiten und Ahmadis als Ungläubige, obwohl sie sich selbst als Muslime sehen. Von Salafisten und saudischen Wahhabiten, den langjährigen Unterstützern der Taliban, unterscheiden die Deobandis letztlich nur Nuancen. Die Pflicht zum Dschihad gegen nichtmuslimische Besatzer betonen sie bis heute. Von Terroranschlägen der Al-Kaida gegen Zivilisten haben sie sich aber distanziert.

Die Schule von Deoband gilt heute nach der Kairoer Al-Azhar-Universität als zweitwichtigste Lehrstätte des sunnitischen Islam. Ihr Einfluss in Südasien ist groß, besonders in Pakistan, wo etwa ein Viertel der Bevölkerung ihrer Lehre folgt und rund zwei Drittel der Koranschulen von Deobandis geleitet werden - in Großbritannien ist dies im Zuge der Einwanderung bei fast der Hälfte aller Moscheen der Fall.

Koranschulen für afghanische Flüchtlinge als Brutstätte der Taliban

In den 1980er Jahren gründete die pakistanische Deobandi-Partei Jamiat Ulema-e-Islam etliche Koranschulen für afghanische Flüchtlinge, die dem Krieg der Sowjets entkommen waren. Sie wurden zur Brutstätte der 1994 gegründeten Taliban-Bewegung. Die Deobandi-Ideologie und der Paschtunwali, der Ehrenkodex der afghanischen Volksgruppe der Paschtunen, aus denen sich die Taliban rekrutieren, verschmolzen dabei zu einer unheiligen Mischung.

Mit der Eroberung Afghanistans 1996 und der Gründung eines "Islamischen Emirats" wurde die Lehre erstmals Staatsdoktrin. Säkulare Muslime, die schiitische Minderheit des Landes und vor allem Frauen bekamen das zu spüren. Zwar gibt es auch in der Scharia-Auslegung der Deobandis gewisse Spielräume; die Taliban entschieden sich jedoch oft für die drakonischste Variante.

Nicht wenige sehen Taliban als "fromme Muslime"

Die Taliban sind also keine Steinzeitmenschen, sondern entstammen letztlich einer nicht unerheblichen, wenn auch besonders konservativen Strömung im Mehrheitsislam. "Nicht wenige sehen die Taliban als Freiheitskämpfer und fromme Muslime", sagte der Experte Christian Wagner von der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA).

Ihr 2001 beseitigtes Terror-Emirat wurde damals indes nur von drei Ländern anerkannt: Pakistan, dem wahhabitischen Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Nun hoffen manche, dass die Islamisten künftig diese Isolation vermeiden wollen und ihr menschenrechtsfeindliches Islamverständnis abschwächen.