"Wer kennt diese Frau?": Unbekannte auf Gemälde sorgt für Rätsel

Um eine bislang unbekannte Frau auf einem Kunstwerk zu identifizieren, hängen in Kulmbach derzeit Fahndungsaufrufe aus. Das Gemälde soll aus dem Jahr 1930 stammen und wurde vor wenigen Tagen im Landschaftsmuseum in Kulmbach aufgestellt, teilt der Verein "Freunde der Plassenburg" mit.

Identität der porträtierten Frau ist unklar

Dieser hatte das Gemälde im Frühling dieses Jahres bei einer Kunstgalerie in München erstanden, weil darauf im Hintergrund die Kulmbacher Plassenburg und die Spitalkirche der Altstadt zu sehen sind. Unklar ist bis heute allerdings, wer die Dame auf dem in München als "Adeligenporträt" angebotenen Kunstwerk ist.

Ein über beide Unterarme gelegter Pelz und eine zweireihige Perlenkette vermittelten den Eindruck, bei der Gesuchten handele es sich um eine gut situierte Frau aus reichem Hause, vermuten die "Freunde der Plassenburg". Das Bild sei mit Ölfarben auf Holz ganz im Stil von Tafelbildern der Renaissance und des Frühbarocks gehalten worden, die Malweise sei aber modern, lautet die weitere Einschätzung des Vereins. Das Porträt soll von dem Maler Franz Xaver Braunmiller stammen, der 1993 in München verstorben ist.

"Wir haben das Bild im Angebot einer Münchner Galerie entdeckt. Die qualitätsvolle Malweise, der bekannte Künstler und der direkt erkennbare Bezug zu Kulmbach und der Plassenburg haben uns überzeugt, den Ankauf zu wagen." Peter Weith, Vorsitzender der "Freunde der Plassenburg"

Plassenburg-Verein lockt mit Belohnung auf Fandungsaufrufen

"Wer kann sachdienliche Hinweise zu dem Gemälde, dessen früheren Besitzern und zur dargestellten Person machen?" lautet der Aufruf auf dem rot umrahmten Flyer, den der Kulmbacher Verein in der Stadt und in der Umgebung aufgehängt hat. Für "gut begründete" Hinweise winkt eine Belohnung in Form eines Restaurantgutscheins.