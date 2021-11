Neue EKD-Ratsvorsitzende: Wer ist Annette Kurschus?

Politik aus dem Glauben heraus begründen

2015 wurde sie zur stellvertretenden Ratsvorsitzenden der EKD gewählt und damit zur zweitwichtigsten geistlichen Repräsentantin der Evangelischen Kirche in Deutschland. In dieser Funktion wurde auch ihre Positionierung in politischen Fragen überregional wahrgenommen.

Das politische Anliegen aus dem Glauben heraus zu begründen und voranzutreiben ist charakteristisch für Annette Kurschus, das hat sie vor ihrer Wiederwahl in Westfalen 2019 betont

"Für unsere Kirche melde ich mich in gesellschaftlichen Debatten dann – und bewusst nur dann! - zu Wort, wenn es aus christlicher Perspektive Eigenes und Entscheidendes zu sagen gibt." Annette Kurschus

Gegen Antisemitismus, für Aufnahme von Flüchtlingen

Das ist für sie ganz klar der Fall, wenn es gilt, Antisemitismus zu bekämpfen und rechte Hetze und Gewalt. Auch wenn es um den Einsatz für Geflüchtete und Zuwanderer geht, sieht die frisch gewählte Ratsvorsitzende Christen in der Pflicht - politisch wie innerkirchlich. "Mit geflüchteten und zugewanderten Menschen gemeinsam Kirche zu sein halte ich für eine der großen und verheißungsvollen Herausforderungen in der näheren Zukunft", betont sie.

Die westfälische Kirche will international und vielfältig werden in ihren Gemeinden. Sie unterstützt das Kirchenasyl: Gerade hat Annette Kurschus mit den Leitern der anderen beiden evangelischen Kirchen in Nordrhein-Westfalen aufgerufen, Menschen aus Afghanistan aufzunehmen, die von den Taliban bedroht sind. So wird sie sicher das Engagement von Heinrich Bedford-Strohm für Geflüchtete fortsetzen und Impulse für Vielfalt setzen.

Klimaschutz: Alles muss auf den Prüfstand

Ein zweites großes Thema bringt Annette Kurschus aus ihrer Landeskirche mit: Den Klimaschutz. Sie hat versprochen, dass ihre Landeskirche bis 2040 klimaneutrale Kirche wird. Dafür muss alles auf den Prüfstand: "Weder Kaffee noch Würstchen noch Altarblumen sind ausgenommen. Das wird Veränderung bedeuten, das wird Geld kosten."

Veränderungen, auch das Schrumpfen der Kirche schrecken die basisnahe und bodenständige Theologin nicht. Sie sieht die nötigen Umstrukturierungen und Einschnitte als Chance für Neues.

Verzicht auf Weihnachtsgottesdienste verteidigt

In der ersten und zweiten Welle der Corona Pandemie hat sie wider manche Kritik den Verzicht auf Weihnachtsgottesdienste verteidigt und gehofft, "dass diese Botschaft nicht als negativ Botschaft verstanden wird, sondern im positiven Sinne aufgegriffen wird. Dass wir versuchen, den Menschen Sicherheit zu geben und deshalb auf Weihnachtsgottesdienste verzichten. Wohl aber die vielen anderen Formen, die es gibt nutzen, um Menschen nicht allein zu lassen."

Im Umgang mit sexueller Gewalt und Machtmissbrauch hat die Evangelische Kirche von Westfalen früher als andere Landeskirchen reagiert. Schon 2013 gründeten Diakonie NRW und die drei Landeskirchen eine gemeinsame Fachstelle, 2019 hat Westfalen zusätzlich eine eigene Beauftragte für den Umgang mit Verletzungen der sexuellen Selbstbestimmung eingesetzt.