"Wer fast nichts braucht, hat alles": Janosch zum 90. Geburtstag

Abgelehnt von der Münchner Kunstakademie

Das Malen gelernt hat Janosch bei Gerhard Kadow, einem Schüler Paul Klees und Wassily Kandinskys. Seine Zeichnerei hält er, der einst an der Münchner Akademie der Bildenden Künste abgelehnt wurde, für nichts weiter als "Kritzelei." Koketterie? Angela Bajorek sagte 2016 gegenüber dem BR: "Janosch hat mehrmals schon betont, dass er nicht malen kann. Am Anfang seiner Karriere fühlte er sich sehr unterschätzt. Niemand wollte seine Bilder kaufen. Er hat sich solche Mühe gegeben, richtige große Kunst zu schaffen. Weil er davon nicht leben konnte, hat er sich einen anderen Job gesucht und kam so zum Kinderbuch. Um glücklich zu sein, hat er mal gesagt, brauche ich nur Hosen und eine neue Flasche Wein."

Ein weiteres Zitat von Janosch gibt Angela Bajoreks Biografie den Titel: "Wer fast nichts braucht, hat alles." "Ich halte mich für einen Sieger, was die Freude am Leben angeht", sagte Janosch seiner Biografin in einem ihrer Gespräche. Er selbst nennt sich mit einem polnischen Wort einen "Schlingel" und "tollen Burschen". Das polnische Wort dafür heißt Pierron. Angela Bajorek erläutert: "Wenn Sie z.B. etwas Verrücktes in der Kindheit machen, dann schreit Ihre Mutter sicher: Du Pierron! Das ist so ein Schlaukopf, aber auch ein Witzbold, ein Mistkerl. Wenn Sie in einen Topf Till Eulenspiegel nehmen würden, dazu Max und Moritz schütten und noch Kasper Mütze, dann würde so ein Pierron entstehen vielleicht."

"Bei Liebeskummer Apfelmus"

Ähnlich wie sein lebenslanger Freud Tomi Ungerer, der sich als "Pendler zwischen heiler und geiler Welt" verstand, hat Janosch auch die Pikanterien des Marquis de Sade illustriert, und er hat die Märchen der Gebrüder Grimm frank und frei erfrischend neu erzählt. Was seine Bücher nie in jener "Mottengasse" landen lassen wird, von der gleich im ersten Satz von "Lari Fari Mogelzahn" die Rede ist, das ist ihr anarchischer Witz, ihre Freude daran, in jedem Kind den Frechdachs und den Träumer zu wecken.

"Komm, wir finden einen Schatz", "Oh, wie schön ist Panama" – das sind längst Klassiker. Kanonisierte Werke. Wir müssen uns Janosch, diesen schnauzbärtigen Lulatsch, als einen Mann vorstellen, der auch an seinem 90. Geburtstag mit Strohhut in der Hängematte liegt, vor seinem Haus auf Teneriffa. Eine "Inselbegabung", die ihre "Johnny Schnapsglas"-Phase hinter sich hat. Bis heute schickt er uns Botschaften, nicht per Flaschenpost, nein: in Form von Büchern. Auch Kochbüchern mit so unnachahmlichen Titeln wie dem, der bestimmt schon manchem Erwachsenen ein heilsames Rezept gewesen ist: "Bei Liebeskummer Apfelmus".

