Wer bekommt den Literaturnobelpreis 2022?

Wenn der Literaturnobelpreis eine Auszeichnung für gesellschaftliche Seismographie wäre, für früh erahnte Erschütterungen, müsste er spätestens in diesem Jahr an den Franzosen Michel Houellebecq gehen. Niemand viviseziert unsere Gegenwart so brillant, verfügt über ein so feines Gespür für erste leise Beben und allmählich zutage tretende Verwerfungen wie dieser Autor. Oft nimmt er in der Imagination vorweg, was kurz danach – natürlich nicht eins zu eins, aber mutatis mutandis – in der Realität eintritt.

Das war etwa bei seinem Roman "Unterwerfung" so, der just am Tag der islamistischen Terror-Anschläge auf das Satire-Magazin "Charlie Hebdo" 2015 erschien. Houellebecqs literarische Phantasie war seinerzeit um eine muslimische Machtübernahme in Frankreich gekreist. In seinem jüngsten Roman "Vernichten" (2021), den er selbst als vorläufige Coda seines gewaltigen Œuvres versteht, geht es u.a. um Video-Aufnahmen von submarinen Anschlägen durch "Torpedowerfer", die einen an die von welchem Geheimdienst auch immer verursachten Unterwasser-Explosionen an den Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und 2 erinnern.

In Houellebecqs Fiktion ist von einer "Annäherungszündung" die Rede, von einer "aufsteigenden Wassersäule, die in der durch die Explosion erzeugten Gasblase nach oben schießt" und deren Kraft ganze Container-Schiffe zu zerreißen in der Lage ist. Am Ende bleibt allein ein weiß brodelnder Kreisel im Meer zurück, wie wir ihn dieser Tage gerade auf den Fotos der dänischen Luftaufklärung gesehen haben.

"Informationslecks" beim Literaturnobelpreis waren gestern

Das ist natürlich nur eine feuilletonistische Assoziation, ein Gedankenspiel, aber was soll man tun, wenn man doch auch nur wünschen und wetten kann, an wen die einst vom schwedischen Dynamit-Erfinder Alfred Nobel gestiftete Auszeichnung am Donnerstag kommender Woche gehen mag. Früher mag es sie noch gegeben haben, die undichten Stellen in der Schwedischen Akademie, die "Informationslecks", von denen Michel Houellebecq in "Vernichten" schreibt. Heute dringt nichts mehr nach draußen, wer auf der engeren Kandidaten-Liste steht.

Immerhin weiß man, dass auf der Longlist für den begehrten, mit zehn Millionen schwedischen Kronen (rund 920.000 Euro) dotierten Preis diesmal 233 Namen standen. Welche dies sind, bleibt das Geheimnis der Svenska Akademien, die seit 1900 den Nobelpreis für Literatur vergibt und deren Mitglieder sich bemühen, dem Attribut "altehrwürdig" gerecht zu werden.

Skandal in der Schwedischen Akademie

Vor wenigen Tagen erst starb der schwedische Schriftsteller Kjell Espmark im Alter von 92 Jahren. 16 Jahre hatte der Literaturhistoriker Espmark dem Literaturnobelpreis-Komitee als Präsident vorgestanden (1988–2004), 41 Jahre insgesamt hatte er dem Gremium angehört und war darüber zum Greis geworden. Kein Einzelfall. Im Zusammenhang mit der Krise der Akademie 2018 hatte Espmark seinen Rücktritt angekündigt, war dann aber 2019 wieder in das Gremium zurückgekehrt.

Der Skandal in der Schwedischen Akademie hatte sich um Vorwürfe gegen den Kulturmanager Jean-Claude Arnault gedreht, den Ehemann des damaligen Akademiemitglieds Katarina Frostenson. Arnault, so lautete damals einer der Vorwürfe, sei gegenüber Frauen sexuell übergriffig geworden. 2018 bestätigte ein Stockholmer Berufungsgericht das Urteil der ersten Instanz, das Arnault wegen Vergewaltigung zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt hatte.

Der Skandal hatte für mehrere Rücktritte innerhalb der Akademie gesorgt und letztlich auch dafür, dass 2018 kein Literaturnobelpreis vergeben wurde, so dass es 2019 zu einer Doppel-Vergabe kam: an die Polin Olga Tokarczuk (2018) und den Österreicher Peter Handke (2019) – was zu neuerlicher, massiver Kritik führte wegen der politischen Irrfahrten Handkes im Zuge und Nachgang des jugoslawischen Bürgerkriegs.

Neu aufgestelltes Nobelkomitee

Heuer gehören dem Nobelkomitee große zeitgenössische Schriftsteller wie etwa Steve Sem-Sandberg an, der mit seinen auch ins Deutsche übertragenen Dokumentar-Romanen "Die Elenden von Łódź" oder "Theres" auch hierzulande Bekanntheit erlangt hat. Dem 64-jährigen Sem-Sandberg, der seit 2020 auf "Stuhl 14" der Akademie Platz nimmt, ist eine durchaus interessante Wahl zuzutrauen. An seiner Seite sitzen der 88-jährige Per Wästberg und die 53-jährige Schriftstellerin Anne Swärd, die so wie das Nobelkomitee-Mitglied Ellen Mattson (60) auch erst 2019 hinzugewählt worden ist.

Schon länger dabei ist der Literaturwissenschaftler Anders Olsson (73), der seit 2008 auf Stuhl Nummer 4 hockt. Bleibt noch der 58-jährige Mats Malm (Stuhl 11), auch er noch relativ frisch dabei seit der Krise 2018 und seit 2019 der Ständige Sekretär der Akademie. Zu seinen Aufgaben zählt es, jedes Jahr an einem Donnerstag im Oktober um Punkt 13 Uhr MEZ vor die weiße Flügeltür in der Schwedischen Akademie zu treten, um den Preisträger bekannt zu geben.

Was die Buchmacher tippen

Der Literaturbetrieb liebt es, im Vorfeld der Bekanntgabe auf die beim Londoner Wettbüro Ladbrokes verzeichneten Wettstände zu starren. Derzeit steht dort Michel Houellebecq ganz oben, gefolgt vom Kenianer Ngũgĩ wa Thiong’o, der mittlerweile 84 Jahre alt und vermutlich über seinem ewigen Kandidatenstatus grau geworden ist. Verlässlich taucht er seit Jahr und Tag auf den oberen Plätzen bei den Wettbüros auf. Sein verdienstvoller langjähriger deutscher Verlag – der Münchner A1-Verlag – hat unterdessen aufgeben müssen. Immerhin liegen Taschenbuch-Ausgaben seiner Werke in anderen deutschsprachigen Verlagen vor.

Auf Platz 3 bei Ladbrokes rangiert dann schon Salman Rushdie ("Die satanischen Verse"), der nach der Messer-Attacke auf ihn am 12. August, die er nur knapp überlebte, von vielen Schriftsteller-Kollegen und Intellektuellen wie Bernhard Henri-Lévy als würdiger Literaturnobelpreisträger erneut ins Gespräch gebracht worden ist. Mit seiner Auszeichnung könnte die Akademie ein klares Zeichen für die Freiheit des Wortes setzen – und sich nebenbei im Ruhmesglanz des weltbekannten Autors sonnen.