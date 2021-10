Wer bekommt den Literaturnobelpreis 2021?

Vor kurzem fand im Deutschen Literaturarchiv Marbach eine digitale Tagung zur Geschichte des Literaturnobelpreises statt. Dabei wurde u.a. noch einmal vor Augen geführt, dass die Auszeichnung in ihrer über 100-jährigen Historie an vergleichsweise wenig Frauen gegangen ist: 16 insgesamt. Selma Lagerlöf war 1909 die erste Frau, die einen Literaturnobelpreis erhielt, die Lyrikerin Louise Glück 2020 die vorerst letzte. Zwischen der Verleihung an Nelly Sachs 1966 und jener an Nadine Gordimer 1991 liegen 25 Jahre. Beachtlich bei einem Preis, der sonst doch gern als eine um Balance bemühte Würdigung wahrgenommen wird und gern als solche gelten will– doch auch dieser Eindruck trügt: Das Verständnis der Schwedischen Akademie von Weltliteratur scheint in den vergangenen 120 Jahren ein eher eingeschränktes gewesen zu sein: Seit 1901 ging der Literaturnobelpreis in der weit überwiegenden Mehrzahl der Fälle an Schriftsteller aus dem europäischen und nordamerikanischen Raum – nur ganze 16 Mal an Autoren außerhalb dieses Kulturkreises.

Arno Schmidt lästerte über den Nobelpreis

Ein deutscher Schriftsteller, dem wir die wohl köstlichsten Tiraden auf die Stockholmer Ehrung verdanken, ist Arno Schmidt. 1956 schon nannte er den Nobelpreis ein "Stigma der Mittelmäßigkeit" und ließ 1957 in seinem Dialog "Klopstock oder verkenne Dich selbst" eine Person die Sätze sagen: "Wozu diese angeblichen Kenner imstande sind, belegen Ihnen ja jährlich die unermüdlich verteilten Nobelpreise: die erhält Sienkiewicz für 'Quo Vadis' – aber nicht Rilke und Trakl! Den erhält Churchill, literarisch ein Journalist ausgesprochenen Mittelmaßes: aber nicht Bert Brecht, oder James Joyce! Gehen Sie mir doch mit Ihren Literatursachverständigen!"

Natürlich ist an diesem harschen Urteil etwas dran: Es gibt viele äußerst zweifelhafte Entscheidungen der Svenska Akademien – und extreme Niveauschwankungen: Man setze nur die Prosa der heute nahezu vergessenen Pearl S. Buck neben die Meisterwerke von J.M. Coetzee. Ein über jeden Zweifel erhabener Weltschriftsteller wie Marcel Proust, dessen Werk die Leser heute genauso in den Bann zieht wie zur Zeit seines Erscheinens, hat den Preis nie erhalten. Aber ein schon jetzt kaum mehr gespielter Dramatiker wie der Italiener Dario Fo bekam die mit dem hohen Preisgeld verbundene Auszeichnung. Und doch ist es nicht ganz so einfach, wie Arno Schmidt sich das "in Einfachdeutsch" zusammenreimen wollte: "Was sich gut übersetzen läßt, kriegt’n Preis!"