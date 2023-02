"Wenn uns das Trauma überrollt": Russen zweifeln an Kriegszielen

Vor der angekündigten Rede des russischen Präsidenten Wladimir Putin am 21. Februar, von der sich viele kremltreue Russen sehnlichst eine Orientierungshilfe erhoffen, wachsen die Zweifel an der eigenen Mission. Alexander Chodakowski (50), früher einer der führenden Sicherheitsleute in der international nicht anerkannten "Volksrepublik Donezk", warnte jetzt in seinem Blog, das Land stehe vor einer mentalen "Bedrohung" und könne von einem "Trauma überrollt" werden, so, wie es nach den Niederlagen im Ersten Tschetschenienkrieg 1994/96 und in Afghanistan 1979 der Fall gewesen sei.

In Tschetschenien habe Russland "keinen gerechten Krieg" geführt, sondern einen "schmutzigen", und zwar aus verletztem Stolz. Für das sowjetische Eingreifen in Afghanistan habe es zwar "Gründe gegeben", diese seien in der Bevölkerung aber nicht verstanden worden.

"Panik ist Zeichen von Jodmangel"

In beiden Fällen seien die "eigentlichen Ursachen der Kriege" in Frage gestellt worden. Das könne auch jetzt wieder "massenhaft" passieren, wenn der Kreml seine Motive nicht "so klar und so verständlich wie möglich" erläutere. Ein Jahr nach dem Beginn des Angriffskriegs wirkt das befremdlich, schließlich müht sich Putins Propaganda nach Kräften, seine "Ziele" zu verdeutlichen. Doch statt die Bevölkerung zu überzeugen, wächst die Skepsis eher, auch wegen ausbleibender Erfolge.

Putin selbst trägt dazu nicht unwesentlich bei. Neuerdings nennt er als "Ziel" seines Angriffskriegs, "die Menschen in historischen russischen Gebieten zu schützen", womit er wohl die annektierten Regionen in der Ostukraine meint. Wie auch immer: Russische Diskussionsforen zeigen, dass Hohn und Spott für diese sehr diffuse Art von "Zielbestimmung" und Ursachenforschung zunehmen. Das Land sei inzwischen weltweit "führend", was "neue Ziele" betreffe, meinte ein Kommentator. "Sie werden den einen durch den anderen ersetzen, aber es wird nichts besser. Sie müssen einen globalen Neustart durchführen", ergänzt ein weiterer. "Er hat schon vor langer Zeit kapiert, dass er gedankenverloren handelte", heißt es bei einem anderen über Putins Angriff.

Manche rechnen mit einer "allgemeinen Mobilisierung", andere spotten: "Putin hat künstliche Intelligenz, er braucht kein Gehirn." Es gibt auch russische Stimmen, die Putin für "müde" halten und zum Scherzen aufgelegte Blogger: "Panik ist das erste Zeichen von Jodmangel." Jemand erkundigte sich, woran denn der russische Sieg zu erkennen sein werde: "Werden sie ihn im Fernsehen zeigen? Oder laufen die Leute auf die Straße?"

"Befehle von Country Clubs"

Sogar besonders fanatische Propagandisten jammern über die "Passivität" von Russlands angeblichen "Verbündeten", womit einige Nachfolgestaaten der Sowjetunion gemeint sind, und erwarten kurzfristig keine "Wende" mehr. Diese Hoffnung sei "verfrüht". Zu diesem Pessimismus hatte kein Geringerer beigetragen als Söldnerchef Prigoschin persönlich. Er zeigte sich erbost über Jubel-Meldungen, wonach die Eroberung der Stadt Bachmut unmittelbar bevorstehe und schimpfte, es sei ihm schleierhaft, woher diese Berichte kämen. Abermals knöpfte er sich die Kreml-Schickeria vor: "Sie lassen die Helden, die ihre Heimat verteidigen, gedankenlos sterben, indem sie Befehle auf Verjüngungskuren in ihren Country Clubs ausgeben."

Die Klage über "Menschen in großen Büros, die nicht so genau wissen, wie sie tun sollen", ist verbreitet, und dass Beamte, Oligarchen und "zum Teil sogar die Sicherheitskräfte" angeblich "staats- und volksfeindlich" seien, wird von ernüchterten Ultra-Patrioten auch gern behauptet: "Es scheint, dass etwas entschieden werden muss - schließlich befinden wir uns im Krieg, aber erschreckend wird es auch dadurch, dass morgen vielleicht das, was wir die russische Elite nannten, tatsächlich bereits Vergangenheit ist. Und nur wer sich die Zeit nimmt, das zu verstehen, hat eine Zukunft."

"So tun, als ob 'alles in Ordnung' ist"

"Ich werde erst dann an den unvermeidlichen Sieg glauben, wenn der Oberste Oberbefehlshaber die Bevölkerung dazu aufruft, den Krieg zu gewinnen und nicht die 'Aufgaben der Spezialoperation zu erfüllen'", so der nationalistische Kreml-Kritiker Igor Strelkow. "In der Zwischenzeit ist es lächerlich, sich und anderen einen unvermeidlichen Sieg vorzugaukeln, und das in einem großen Krieg unter Bedingungen, unter denen sich selbst das Oberhaupt des Landes seiner Führungspflicht entzieht und überhaupt nicht akzeptiert, dass sich das Land im Krieg befindet - und mit Generälen, die schwere Niederlagen erlitten haben und trotzdem so tun, als ob 'alles in Ordnung' ist."

Ziemlich ratlos wirken Propagandisten, die inzwischen erst in ein bis zwei Jahren mit Teilerfolgen rechnen und den Krieg mit dem Satz begründen: "Vor allem haben wir keine andere Wahl." Auch groteske Parolen wie "Der Westen hasst uns und will uns zerstören" finden immer weniger Anhänger. Betrübt schreiben enttäuschte Patrioten, die russische Armee könne leider "nicht auswählen", sondern müsse jeden nehmen - anders als die Privatarmee Wagner. Ein anderes Beförderungssystem sei dringend geboten.

"Kreml legt keinen Wert auf rhetorische Stimmigkeit"

Im Fachblatt "Foreign Affairs" mutmaßen die Expertinnen Fiona Hill und Angela Stent über Putins Absichten: "Es kann schwierig sein, Putins tatsächliche Ziele zu bestimmen. Als antiwestlicher Autokrat hat er wenig zu gewinnen, wenn er seine Absichten offenlegt. Aber das letzte Jahr hat einige Antworten plausibel gemacht. Seit Februar 2022 weiß die Welt, dass Putin eine neue Version des russischen Imperiums schaffen will, basierend auf seinen Beschäftigungen mit der Sowjetzeit und seinen Interpretationen der Geschichte."

Dabei legten weder Putin selbst, noch seine Getreuen, besonderen Wert auf "rhetorische Stimmigkeit", was die Klage des eingangs erwähnten Bloggers bestätigt, wonach es an "klarer" Kommunikation mangelt: "Diese Dreistigkeit wird von inländischer Rücksichtslosigkeit begleitet. Putin und seine Kollegen sind bereit, russische Leben zu opfern, nicht nur Ukrainer. Der Kreml ist überzeugt, dass der Westen es irgendwann satt haben wird, die Ukraine zu unterstützen. "

"Teuflische Arithmetik"

Derweil spricht Kolumnist Andreas Klath vom Nachrichtenportal Bloomberg von "Gefühllosigkeit und Zynismus" der russischen Armeeführung, die ihre Soldaten wie einst die Chinesen "wie Kugeln" einsetze, also keine Rücksicht auf Verluste nehme. Offenbar erhoffe sich Putin durch den massiven Einsatz von unerfahrenen Mobilisierten irgendwann Durchbrüche und wolle dann seine erfahrenen Truppen an die Front werfen.

Für diese Taktik brauche es in den eigenen Reihen entweder Fanatismus oder Panik: "Eines der konstanten Elemente bei Angriffen mit einer Menschenmasse ist, dass die Vorgesetzten, die über das Schicksal der Soldaten entschieden haben, deutlich machen, dass der Rückzug zu einem noch gewisseren und noch schrecklicheren Tod führen wird." Dieser "teuflischen Arithmetik" traut Klath allerdings keinen Sieg zu.

Russische Soldatenmütter melden sich inzwischen regelmäßig mit Protest zu Wort: "Die Jungs haben das nicht erwartet. Befehl ist natürlich Befehl. Aber nachdem sie begriffen hatten, dass sie darauf nicht vorbereitet waren, wurden sie einfach wie Kanonenfutter los geschickt, man könnte sagen, nur zur Hinrichtung. Gleich am ersten Tag waren zwei tot."

"Ukrainer glauben noch an eine Chance"

Allerdings macht sich der russische Blogger Alexander Sladkow umgekehrt Gedanken über die Motivation der Ukrainer: "Ukrainische Soldaten glauben (anders als beispielsweise sowjetische Soldaten in Stalingrad), dass sie noch eine Chance haben, die es ihnen ermöglicht, sowohl zu überleben als auch zu Helden zu werden." Tatsächlich komme das häufiger vor, auch, weil die Ukraine ihre Fronttruppen regelmäßig austausche: "Es ist klar, dass einige Leute kein Glück haben werden, aber im Durchschnitt sind die Statistiken auf der Seite derer, die durchhalten." Was das für die Russen bedeutet, sagt Sladkow nicht, sondern behauptet lediglich, dass "Stärke gewinnt".