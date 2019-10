Wenn Sex-Sklaven träumen: "La Fifa Ninfa" in Regensburg

Besonders vor der Pause ergeht sich Vivaldi im ununterbrochenen, sehr getragenen Lamento, das fast etwas einschläfernd statt wie wohl beabsichtigt ergreifend und innig wirkt. Manches Vorurteil gegen Vivaldis Opern mag also zutreffen: Sonderlich effektvoll komponierte er nicht, da mischten andere wesentlich buntere Orchesterfarben, darüber konnte auch der sehr zurückhaltende Dirigent Tom Woods nicht hinwegtäuschen.

Faun auf wackligen Hufen

Gleichwohl zeigten sich die meisten Solisten in Hochform, allen voran die Mezzosopranistin Vera Semieniuk (Elpina) und die Sopranistin Sara-Maria Saalmann (Morasto), die beide den Saal rockten mit ihren Arien und ihrer schauspielerischen Glaubwürdigkeit. Ohne Chor und Ballett wurde dieser Vivaldi-Abend somit ein umjubelter Erfolg, woran die Statisten ihren Anteil hatten, waren sie doch als brutale Drogenbande ebenso authentisch wie als flötenspielender Faun auf wackligen Hufen. Und für Barockmusik ist der intime Saal des Regensburger Theaters ohnehin akustisch ideal.

Wieder am 28. Oktober, 1. und 9. November 2019 am Theater am Bismarckplatz in Regensburg, weitere Termine.