Wenn Religionen erodieren: Wie entsteht spirituelle Identität?

Was macht uns eigentlich einer Religion zugehörig? Ist es die Erziehung, die Tradition der Familie, oder einfach nur Gewohnheit? Ist es der feste Glaube an die Werte einer Religion und gehört es dazu, die Rituale einer Religion zu leben? Wie ein Mensch durch die religiöse Identität definiert wird, darauf gibt es unterschiedliche Antworten.

"Ich gehe in die Kirche, um Ruhe zu finden."

Für viele macht der regelmäßige Gottesdienstbesuch alleine keinen gläubigen Katholiken aus. "Ich gehe in die Kirche, aber ich gehe nie in einen Gottesdienst", erzählt eine Passantin der Münchner Fußgängerzone. "Ich gehe in eine Kirche, um dort Ruhe zu finden, und das Gefühl zu haben: Da gibt es irgendwas, was mir Kraft gibt". "Ich glaub an Gott", sagt eine junge Protestantin, doch auch sie gibt zu, nicht jeden Sonntag in die Kirche zu gehen. Während der Gottesdienstbesuch am Sonntag für einen gläubigen Christen lange selbstverständlich war, identifizieren sich viele Christen mittlerweile über andere Merkmale.

Religiöse Zugehörigkeit oder spirituelle Identität?

Doch religiöse Identität ist komplex und vielschichtig. Der Salzburger Professor für Religious Studies Martin Rötting hat im Rahmen einer empirischen Studie über 200 Menschen in München, Seoul, Vilnius und New York zu ihrer religiösen und spirituellen Einstellung befragt. Er sagt, man müsse genau hinschauen, welche Begriffe man verwendet. "Wenn Menschen von Religiosität sprechen, meinen sie schon eine Religiosität, die sich einer Religion zuordnen lässt", sagt Martin Rötting. Anders verhalte es sich, wenn man Menschen nach Spiritualität fragt: "Wenn Sie von Spiritualität sprechen, kommt ganz oft was Persönlicheres dazu. Beispielsweise: Ich bin ein Christ, der von Franz von Assisi begeistert ist."

Martin Rötting plädiert dafür, zwei verschiedene Ausdrücke zu verwenden: Er spricht von religiöser Zugehörigkeit, wenn es um die formellen Aspekte der Religion geht und von spiritueller Identität, wenn es darum geht, wie Religion oder Religiöses persönlich erfahren und gelebt werden. Er nennt ein Beispiel: "Wenn Sie fragen, wie man katholisch wird, ist die Antwort ganz einfach: Wenn man getauft wird, dann ist man katholisch. Aber: Wann fühle ich mich katholisch? Das ist eine andere Frage."

Religionen als Sinn-Landkarten

Sich einer Religion zugehörig fühlen zu können, ist ein Weg. Viele müssen einen spirituellen Identitätsprozess durchlaufen, sagt der Religions-Experte. Und der könne Jahre oder sogar Jahrzehnte dauern. Die Kirchen bzw. die Religionen versuchten, den Menschen dabei Orientierung zu geben. Martin Rötting bezeichnet sie als Sinn-Landkarten. Sie weisen den Menschen einen Weg, wie sie durchs Leben navigieren können.

"Solange ich nach dieser Landkarte durchs Leben navigiere, schaue ich nicht drauf. Das kennen wir alle: Ich schau nicht auf die Karte, wenn ich sie nicht brauche", erklärt Martin Rötting. "Ich gehe in die Kirche, weil alle in die Kirche gehen am Sonntag, weil sie alle im Trachtenverein sind, bin ich auch Mitglied, und weil sie alle sagen, sie sind katholisch, finde ich das Katholische gut", sagt Rötting. Solange das so funktioniere, was die Landkarte bietet, ethische Regeln, Feste, Zugehörigkeit, auch emotionale Bindungen, solange sei den einzelnen Menschen alles gut.

"Spirituelle Identität" entsteht, wenn man selbst navigiert

Rötting spricht zwar von "Zugehörigkeit", aber noch nicht von "spiritueller Identität". Die entsteht laut dem Religionswissenschaftler erst, wenn die Menschen anfangen, tatsächlich selber zu navigieren, also auf die Karte zu schauen: Wenn sie bei einem Problem nicht mehr weiter wissen, anders leben wollen, als es die Tradition vorschreibt, oder sie Verhalten aus der religiösen Gemeinschaft erfahren, das sie nicht gut finden. In solchen Momenten würden die Menschen beginnen, die Wirklichkeit mit der Tradition abzugleichen. Und dann entweder trotzdem dabei bleiben. Oder sich neu orientieren:

"Das kann auch etwas Neues sein: Dass jemand Yoga macht, Zen anfängt, und trotzdem immer noch sonntags in die Kirche geht, aber auf dem Nachttisch liegt ein Buch vom Dalai Lama oder von Ayya Khema", nennt Martin Rötting ein Beispiel. "Man beginnt die Sinn-Landkarte des Dalai Lama zu lesen, wie man ein glücklicher Mensch wird, und stellt fest: Oh, an dieser Stelle finde ich seinen Vorschlag viel besser." Manche Menschen seien so begeistert von einer alternativen Sinn-Landkarte, dass sie zu einer anderen Konfession oder Religion konvertieren würden.

Es schmerzt, die Sinn-Landkarte der Eltern wegzuwerfen

"Die Leute machen das nicht einfach so, sondern sie investieren unheimlich viel und treffen diese Entscheidungen bewusst, oft unter großem emotionalem Aufwand. Es tut weh, eine Sinn-Landkarte, die einem die Eltern mitgegeben haben, wegzuwerfen. Und das, was manchmal lapidar als Bastel-Religiosität bezeichnet wird, entpuppt sich meistens als eine mit großem Aufwand hergestelltes Navigationssystem. Und das bezeichne ich als spirituelle Identität", sagt Rötting.