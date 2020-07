Wenn nicht-weiße Priester beleidigt und bedroht werden

Mit rassistischen Beleidigungen eines CSU-Politikers fing es an. Dann kamen Morddrohungen und die Angst. Der katholische Priester Olivier Ndjimbi-Tshiende, der aus dem Kongo stammt, erklärte im März 2016 seinen Rücktritt und ging weg aus der katholischen Gemeinde in Zorneding, wo er Pfarrer war. Flüchtete, wie er damals sagte: "Ja, das ist tatsächlich eine Flucht. Christen, die in meine Kirche gekommen sind, mit denen ich auch gearbeitet habe. Die wollten mich nach Ausschwitz schicken, das ist schmerzlich."

Das Erzbistum München und Freising und viele seiner Gemeindemitglieder stellten sich damals hinter den Pfarrer. Vergebens. Olivier Ndjimbi-Tshiende wollte nicht zurück. Ein Fall von Rassismus, der so bisher einmalig ist im Erzbistum, sagt Fachreferent Wolfgang Schwarz: "Er ist nicht mehr in der Seelsorge, sondern jetzt in der Lehre tätig. Die Geschichte um Ndjimbi-Tshiende war wirklich eine große Sache, aber auch in der Größe und Ausmaß und Umfang die letzte in dieser Ausprägung."

Immer mehr Priester kommen aus dem Ausland nach Bayern

In München, im größten Bistum Bayerns, sind derzeit insgesamt 570 Priester im aktiven Dienst. Davon sind 270 Priester im Ausland geboren. Also etwa die Hälfte. 120 stammen aus dem europäischen Ausland. Davon allein 50 aus Polen. Dazu kommen 70 Priester aus dem nichteuropäischen Ausland. Die am stärksten vertretene Nationalität davon sind Inder mit 40 Priestern. Bruder Devis Don Wadin, der die Münchner Pfarrei St. Hedwig betreut, kommt aus Indonesien. Seit 23 Jahren ist er in Deutschland. Die erste Frage an ihn ist bis heute trotzdem die Frage, woher er kommt: "Das ist ganz normal. Ich freue mich, dass man nach meinem Herkunftsland fragt, und gebe auch die Antwort, ohne dass mich die Frage nervt."

Bruder Devis wurde vorgeworfen eine Handtasche geklaut zu haben

Bruder Devis gehört zum Orden der Steyler Missionare. Im Pfarrhaus wohnt er gemeinsam mit einem Kaplan aus Indien. Der Pizzabäcker um die Ecke kennt ihn. Die Nachbarn sind freundlich und auch in der Gemeinde fühlt er sich wohl: "Ich habe Einiges gemacht, um Brücken zu bauen, dass man die Unterschiede wahrnimmt, aber auch das, was uns verbindet." Eine schlechte Erfahrung hat er nur einmal gemacht in 23 Jahren, gleich zu Beginn, bei einem Praktikum im Krankenhaus, als er noch kaum Deutsch konnte. Ihm wurde vorgeworfen, eine Handtasche geklaut zu haben: "Ich konnte mich nicht wehren. Das hat mich schon verletzt."

Wie oft Priester rassistisch beleidigt werden, weiß das Bistum nicht

Pfarrer aus dem Ausland werden heute im Erzbistum flächendeckend eingesetzt und sind längst keine Ausnahme mehr. Trotzdem werden Fachreferent Wolfgang Schwarz, der für all diese Priester wie Dewis Don Wadin Ansprechpartner ist, einzelne kleinere Probleme mit Rassismus in der Gemeinde gemeldet. Er sagt: "Beispielsweise haben wir Beschwerden über die seelsorgerliche Arbeit eines Pfarrers erhalten. Oft wurde in diesem Zusammenhang die Nationalität genannt. Da haben wir schon geantwortet, dass wir uns jeden ausländerfeindlichen Ton verbitten. Denn so was hätte auch mit einem inländischen Kaplan passieren können. Also, das sind so Einzelfälle, die kann man im Laufe eines Jahres an einer halben Hand abzählen."

Ob die Priester allerdings nach Feierabend, privat oder in der Öffentlichkeit wegen ihrer Herkunft beleidigt werden, weiß Wolfgang Schwarz nicht. Dem Erzbistum werden nur die Fälle in Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit als Priester gemeldet.