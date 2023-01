Wenn künstliche Intelligenz die Sonntagspredigt schreibt

Erster Entwurf: Floskeln und Allgemeinheiten

Die ersten Entwürfe findet Pfarrer Seidelmann nicht sehr aussagekräftig. Eher Floskeln und Allgemeinheiten. Der Chatbot muss die Predigt mehrmals überarbeiten bis er einigermaßen zufrieden ist. Aus den Chat-Vorschlägen hat er einen Text zusammengebastelt, aber zu 100 Prozent von der KI.

"Wir alle haben unsere eigenen Pläne und Wünsche für dieses neue Jahr, aber es gibt auch Dinge, die wir gar nicht beeinflussen können, wie zum Beispiel den Ukraine-Krieg, der schon seit Jahren andauert und immer wieder für Schmerz und Leid sorgt. Lassen Sie uns daher gemeinsam in dieses neue Jahr gehen und die Herausforderungen annehmen, die vor uns liegen..."

Sonntagmorgen im Gottesdienst: Die Gemeinde ist ahnungslos. Ob ihnen die Predigt gefallen hat? Die Gottesdienstbesucher sind gespalten. Die einen finden die Predigt kurz, prägnant und okay - anderen wiederum fehlt das Herzblut.

Pfarrer will Predigten lieber selbst schreiben

Für Pfarrer Stephan Seidelmann wird es ein Experiment bleiben. "Zum Beispiel am Grab eines Menschen – da wird es am greifbarsten. Wenn man da in einer Predigt sagt, was in einem Leben schön und wertvoll war, dann ist das ganz ein zentraler Punkt und wenn da ein Wort falsch ist, dann tut das auch wirklich weh. Beziehungsweise wenn da ein Wort richtig ist, dann heilt es. Und diese große Verantwortung einer Maschine zu übertragen, also ich würde mich sehr schwer tun an der Stelle."

Bei Geschäftsbriefen würde sich Seidelmann von einer KI helfen lassen – Predigten schreibt er weiterhin lieber selber.