Wenn Künstler zu Skulpturen werden: Gilbert & George

Damit fängt es schon mal an. Ihre Namen: Gilbert & George. Finanzbeamtenkorrekt und türstocksteif, aber gleichzeitig auch verrutscht. Das hat nicht diesen sanften Flow von Sodom und Gomorra, nicht den zuckrigen Lull von Mickey und Minnie. Gilbert und George. Die Welt ist voll Schönheit und Lust. Aber es knirscht und hackt.

Was ist das Geheimnis ihrer Kunst? "Es ist ganz einfach. Wir sind zwei Personen, aber ein Künstler. Das ist der Schlüssel zu allem." Seit so ziemlich 50 Jahren halten sie den so ziemlich gleichen Gesichtsausdruck. Gilbert ist der etwas Kleinere. George der Lange. Nebeneinander sehen sie ein bisschen aus wie eine 0 und eine 1. Ein Binär-Code, mit dem sich alles erzählen lässt.

Künstler stehen im Mittelpunkt ihrer Werke

Die Grenze zwischen ihrer Person und ihrer Kunst verschwimmt immer wieder. "1968, als wir die St. Martin’s School of Art abschlossen, waren wir zwei einsame Menschen, die durch die Straßen von London spazierten. Und da hatten wir eine Idee welche Kunst wir machen könnten. Wir machten aus uns eine lebendige Skulptur," erzählt Gilbert.

In ihren Filmen, Fotomontagen und Wandbildern zeigen sie: sich selbst – angezogen, ausgezogen, ungezogen – und verhandeln die großen Themen: Was ist Macht? Wer stellt die Regeln auf? Und welcher Spielverderber hat noch mal die Sünde erfunden? Mit ihrer Kunst, die schonungslos ist, selbstausbeutend, im vermeintlich Bescheidenen durchaus pathetisch, wurden sie zu Ahnherren der Young British Artists, also jener Künstlergeneration, die ihre aufgewühlten Betten und geschluckten Pillen in Museen und Vitrinen stellten.

Alles begann in einem Second-Hand-Laden

Beide kommen aus armen Familien. Gilbert: Sohn eines Schuhmachers in den Dolomiten, wo der Horizont nur bis zum nächsten Zacken reicht. George: der ausgebombte Junge aus Plymouth, aufgewachsen zwischen Menschen mit einem Auge und einem Arm. Ihre Mitstudenten waren verwöhnte Mittelklassefratzen. George erinnert sich daran zurück, dass er und Gilbert hingegen keine Sicherheit hatten, außer eine: "Wir wussten, dass wir Künstler sind. Wir waren davon überzeugt. Und statt Kunst zu üben, sind wir einfach durch London spaziert. Uns hat die Erfolgsgeschichte der westlichen Welt fasziniert. Wir liebten die Büchereien und die Hotels, die Wohnungen und Clubs und die Läden, die Polizeistationen und die ganzen Großartigkeiten, die vor uns ausgebreitet wurden. Wir liefen die Straßen entlang und fanden einen Laden, der nur Second-Hand-Gegenstände verkaufte. Gegenstände, die niemand wollte. Wir fanden eine kleine Grammophonplatte mit dem Titel 'Underneath The Arches'. Unter den Bögen. Und wir dachten uns: Das sind wir, wir sind die unter den Bögen. Wir sind allein in dieser Welt mit großen Schwierigkeiten, aber wir versuchen glücklich zu sein. Wir nahmen die Platte mit nach Hause und legten sie auf. Dann begann es mit den Worten: Nach dem Ritz haben wir uns nie gesehnt, das Carlton können sie behalten."

"Es gibt nur einen Platz, den wir kennen", singen sie. "Und der ist dort, wo ich schlafe. Unter den Bögen, träum ich meine Träume. Unter den Bögen liegen wir auf den Steinen..." Dieses Lied war der Beginn von Gilbert & George. Sie wurden zur Skulptur. "In diesem Moment fanden wir den Sinn von Kunst: Tod, Hoffnung, Leben, Angst, Sex, Geld, Rasse, Religion, verdammte menschliche Welt. Die ganze Welt kann in der Kunst vorkommen."

Künstler sein, heißt Diener sein

Fragt man sie nach dem Glück, dann zitieren sie den späten William Somerset Maugham, der sagte: Ich hatte keinen einzigen Moment des Glücks in meinem Leben. "Wir sind nicht hier, um Spaß zu haben. Wir sind hier, um zu dienen. Wenn du Probleme mit deiner Gesundheit hast, dann weißt du, wo der Doktor ist, wenn du Überfallen wirst, weißt du, wo die Polizei ist. Aber da gibt es immer auch dieses schmerzende Loch in jedem Menschen, der Bedeutung für das Leben sucht. Es gibt dieses große Mysterium des Lebens, um das sich die Künstler kümmern.“

Sie sind Schelme, Exhibitionisten, Philosophen! Ihre Kunst ist laut und bunt und vermeintlich fröhlich. Aber es ist wie am Ende eines Regenbogens anzukommen und keinen Schatz zu finden, sondern ein klaffendes Loch. Schmerz. Zwei Männer. Eine viertel-lächelnde Skulptur der Einsamkeit, mit der man übrigens ein fantastisch lustiges Selfie machen kann.

Am Donnerstag, den 10.01.2019, kommen Gilbert und George ins Filmmuseum München. Dort zeigen sie ihren Clip "The Singing Sculpture" und die Filmbiografie "The World of Gilbert & George".