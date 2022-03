Wenn Köpfe rollen: Verdis "Sizilianische Vesper" in Berlin

Kriegsgräuel in einem besetzten Land: Was sich so aktuell anhört, erwies sich an der Deutschen Oper Berlin als zeitlos-biederes Theater für Traditionalisten. Die Regie verhedderte sich bei Verdis Freiheitsoper in historisch abwegigen Anspielungen.