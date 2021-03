Wenn Jesus einzieht: Theologie aus der WG-Küche

In Theo.Logik auf Bayern 2 spricht Autor Jonas Goebal über seine zwei fiktiven Mitbewohner. Neben Jesus sitzt der Reformator Martin Luther jetzt regelmäßig in der WG-Küche.

Theo.Logik: Herr Goebel, Jesus und Martin Luther sind also bei Ihnen und ihrer Freundin in der WG eingezogen. Wie kommts?

Jonas Goebel: Ich habe mich immer wieder gefragt, wie das wäre, wenn ich Jesus die Fragen stellen könnte, die mich bewegen. Oder wenn er auf die gesellschaftlichen Fragen unserer heutigen Zeit Antwort geben könnte oder müsste. Das hat mich so sehr beschäftigt, dass ich angefangen habe, Predigten darüber zu schreiben. Daraus ist die Idee entstanden.

"Jesus und ich machen uns – wie jeden Morgen – ein Nutella-Brot und setzen uns zu unserem missmutigen Reformator. 'Sagt mal, ihr zwei', ich versuche die Gunst des Morgens zu nutzen, 'wieso seid ihr eigentlich ausgerechnet bei uns gelandet?' Martin reagiert nicht und Jesus sagt: 'Wir haben gegooglet und deine Gemeinde war da einfach ganz oben.'"

Jesus wirkt in Ihrem Buch wie ein guter, etwas chaotischer Kumpel, der gerne mal verschläft oder vergisst, neue Milch zu kaufen. Ist dieses Bild zeitgemäßer als der leidende Christi am Kreuz?

In der Bibel ist Jesus so ganz bei den Menschen. Vielleicht war die Milch nicht alle, aber vielleicht hatte er Sand in der Sandale und trotzdem war er Gott. Und das finde ich ein sehr spannendes Verhältnis. Ein Gott, der so nah ist, dass er mit einem auf dem Sofa sitzen würde und Fernsehen kuckt. Das mag für manche anstößig klingen, aber ich glaube, Jesus war auch damals anstößig. Weil man sich nicht vorstellen konnte, dass ein Gott so sehr Mensch wird, wie Jesus vor 2.000 Jahren.

Kann dieser sehr entspannte und etwas passive WG-Mitbewohner, als den Sie Jesus zeichnen, auch Seelsorge leisten?

Gott ist einer, der mitleidet und im Leid ist. Wenn Jesus hier in unserer WG wäre und mir würde etwas Schlimmes passieren, dann stelle ich mir das so vor, dass er nicht mit schlechten Ratschlägen oder voreiligen Weisheiten kommt. Er würde mich vermutlich erst mal in den Arm nehmen, mich auffangen und mit mir vielleicht die ganze Nacht da sitzen oder mitweinen. Einer der ganz bei mir und bei meinem Schmerz ist.

"Es hängen jetzt 'Fünf Thesen wider die deutsche Servicewüste und die schmalgeistigen Kundenberater' an unserer Küchentür."

Ihr zweiter Mitbewohner, Martin Luther, ist in Ihrem Buch ein Morgenmuffel, der gerne Döner isst und sagt, er sei auf die Erde zurückgekehrt, um mal wieder ein bisschen zu reformieren. Was wollen Sie reformieren?

Ich wünsche mir, dass wir als Kirche deutlich bunter und vielfältiger werden. Im Buch nenne ich das "Craft-Bier-Kirche". Die Bier-Szene hat sich in den letzten Jahren deutlich weiter aufgestellt, es gibt jetzt die buntesten Sorten. Die klassischen Biertrinker sagen, das ist kein echtes Bier mehr. Aber andere kommen dadurch erst auf den Geschmack. So wünsche ich mir, dass wir als Kirche auch mutiger sind und einfach mal was ganz Neues zusammen mixen.

Das Buch „Jesus, die Milch ist alle“ von Jonas Goebel ist im Herder-Verlag erschienen.