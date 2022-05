Wenn Gott hilft, ein Leben zu ändern

Ulli ist Busfahrer, er lebt in seinem eigenen Häuschen im bayerischen Siegsdorf und führt ein normales Leben. Trotzdem: Im Ort gilt er als Außenseiter.

Die Vergangenheit holt ihn immer wieder ein

Immer wieder holt ihn die Vergangenheit ein, als er getrunken hat und in Schlägereien verwickelt war. Die Dorfgemeinschaft hat ihn dafür ausgeschlossen. Dabei hat er sich schon lange geändert, ist trocken geworden, hat sogar seine kranke Mutter zehn Jahre lang gepflegt. Die Leute in Siegsdorf weichen Ulli aus. Er weiß, dass er anders ist als andere, aber die Ausgrenzung schmerzt ihn schon.

Ulli hatte eine schwere Kindheit. "Wir waren fünf Kinder, ich bin der Letztgeborene. Und als ich sechs Jahre alt war, ziemlich genau zu meinem Geburtstag, ist mein Vater gestorben. Und dann ist der Zirkus losgegangen. Ich bin misshandelt worden, mir sind die Füße zusammengebunden worden, ich bin geknebelt worden. Mir wurde so lange die Nase zugehalten, bis ich ins Koma gefallen bin."

"In meiner Zelle hat mich der liebe Gott besucht"

Während seine Mutter damit beschäftigt ist, den Unterhalt für die Familie zu verdienen, fängt Ulli mit zwölf Jahren an zu boxen, mit 14 wird er zum Alkoholiker – und gewalttätig gegen andere im Ort, die ihn provozieren. 2003 landet er nach einer schweren Körperverletzung im Gefängnis.

"Das war das Schlimmste, was mir passieren konnte, aber zugleich das Schönste und Beste, was mir passiert ist: Weil mich in Zelle 210 der liebe Gott besucht hat, in Form eines Lichtstrahls. Das war phänomenal. Und seitdem geht’s mir eigentlich gut." Ulli G.

Nach dem Gefängnisaufenthalt macht Ulli eine Entziehungskur, geht regelmäßig arbeiten. Doch so sehr er sich bemüht, wieder Anschluss an die Dorfgemeinschaft zu bekommen – es ist vergeblich. "Das ist so eine Spirale: Man hat den einen oder anderen Fehler gemacht, und die Leute warten förmlich darauf, dass wieder etwas passiert. Du bist abgestempelt und kommst da schwer wieder raus."

2009 beschließt Ulli, den Ort, in dem alle schlecht über ihn reden, zu verlassen und ein neues Leben zu beginnen. Doch dann wird die Mutter pflegebedürftig und Ulli bleibt. Er pflegt sie bis zu ihrem Tod, zehn Jahre lang. Das Grab seiner Familie besucht er bis heute jeden Tag. Er glaubt an ein Wiedersehen nach dem Tod: "Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich meinen Vater, meine Mutter, meinen Opa und meine Oma alle wieder treffe."

Ein Traum vom eigenen Unternehmen

Mittlerweile widmet sich Ulli seinem großen Traum: Er will seine eigene Firma aufbauen und Artikel mit selbst kreiertem Logo verkaufen. Das Logo steht für etwas, was Ulli sich für sein Leben immer gewünscht hat. "'Äh klar' soll übersetzt heißen: 'ganz normal und selbstverständlich.' Das Logo steht für Liebe und Gerechtigkeit."

Heute hat sich Ulli komplett von der Dorfgemeinschaft zurückgezogen. Er ist am liebsten alleine. Und es geht ihm gut so. "Ich hab' mein Leben nicht wirklich gelebt, eigentlich gar nicht. Ich habe das Leben von anderen gelebt. Jetzt ist mir bewusst, dass ich ich bin und ich lebe mein Leben." Als Außenseiter fühlt er sich schon. Aber damit, dass er anders ist, hat er sich versöhnt.