Wenn Frauen Superkräfte hätten: Fantasy-Serie "Die Gabe"

Ein Kurzschluss hier, ein kleines Feuer da. Plötzlich schießen kleine elektrische Blitze aus den Fingern junger Frauen, überall auf der Welt. Und der Widerstand gegen ihre neue Macht wächst: der Einsatz der Gabe wird verboten, Mädchen werden eingesperrt und umgebracht.

Plötzlich das "starke Geschlecht"

Die Serie "Die Gabe" basiert auf dem gleichnamigen Roman der Autorin Naomi Alderman. Sie untersucht in neun Folgen, wie sich Freundschaften, Familien aber auch ganze Gesellschaften verändern, wenn sich das Machtgefüge zugunsten einer bisher benachteiligten Gruppe verschiebt.

Das gelingt zumindest in der ersten Staffel noch nicht immer, was vor allem an der Fülle von Perspektiven und Handlungssträngen liegt, die erst langsam zusammengeführt werden. Wir folgen sechs Charakteren auf der ganzen Welt in ganz unterschiedlichen Situationen, darunter eine junge Frau, die eine Stimme hört und sich spirituell von ihr leiten lässt, aber auch eine ehrgeizige Lokalpolitikerin.